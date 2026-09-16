Nowy odcinek podcastu Interii także o Trybunale Konstytucyjnym - a dokładniej, czy sytuacji doglądają Amerykanie i mogliby dokonać pewnej interwencji? I co dokładnie planuje Koalicja Obywatelska, poza chęcią wprowadzenia do TK Macieja Berka? A może rządzącym uda się przekonać choć jednego ze "starych" sędziów Trybunału, by postawił się prezesowi Bogdanowi Święczkowskiemu?

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