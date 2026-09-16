"Polityczny WF": Ideologia na talerzu. Jak dieta w szkołach rozpala politykówINTERIA.PL

"Polityczny WF": Ideologia na talerzu. Jak dieta w szkołach rozpala polityków

Piotr Witwicki
Marek Tejchman

Piotr Witwicki, Marek Tejchman

Irracjonalny strach przed brakiem mięsa, a może słuszna obawa, że rządzący narzucą, co ma się znaleźć na talerzach w szkolnych stołówkach? W "Politycznym WF-ie" Piotr Witwicki i Marek Tejchman pochylają się nad burzą, jaka rozpętała się wokół serwowanej uczniom diety planetarnej. Czy jednak tej skali emocje, które czuć w rolkach nagrywanych zwłaszcza przez polityków prawicy, wyzwalają się również wśród rodziców?

Nowy odcinek podcastu Interii także o Trybunale Konstytucyjnym - a dokładniej, czy sytuacji doglądają Amerykanie i mogliby dokonać pewnej interwencji? I co dokładnie planuje Koalicja Obywatelska, poza chęcią wprowadzenia do TK Macieja Berka? A może rządzącym uda się przekonać choć jednego ze "starych" sędziów Trybunału, by postawił się prezesowi Bogdanowi Święczkowskiemu?

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