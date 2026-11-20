W nowym odcinku podcastu Interii także o nieudanej próbie obalenia rządu, w tle której trwało gorączkowe poszukiwanie kandydata na premiera. Rozwój Plus postawił ostatecznie na Marka Jurka, lecz pojawiały się także inne, nieco zaskakujące nazwiska.

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Zapraszamy też na "Polityczny WF z gościem", czyli telewizyjną odsłonę podcastu. W niedzielę o 11.00 na antenie Polsat News Marcin Fijołek oraz Marek Tejchman porozmawiają z Mateuszem Morawieckim, liderem Rozwoju Plus i byłym premierem.



