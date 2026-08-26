Ciekawie również między PiS-em a Rozwojem Plus, gdzie osią sporu staje się fotel wicemarszałka Sejmu. Jak animozje na prawicy rozgrywają rządzący i czy to Jarosław Kaczyński nadal rozdaje karty po tej stronie sceny?

Piotr Witwicki i Marcin Fijołek zaglądają także do obu Konfederacji. Czy niski głos i ekscesy Grzegorza Brauna nadal wabią wyborców? A co o perspektywie sprawowania władzy po 2027 roku sądzą członkowie partii Sławomira Mentzena i Krzysztofa Bosaka?

W podcaście Interii także wisienka na torcie. Czy asa z rękawa w politycznej rozgrywce może wyciągnąć... prawnik Marcin Matczak?

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