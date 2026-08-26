"Polityczny WF": Gorący czas w koalicji. Czy szykuje się przewrót? INTERIA.PL

"Polityczny WF": Gorący czas w koalicji. Czy szykuje się przewrót?

Piotr Witwicki
Marcin Fijołek

Piotr Witwicki, Marcin Fijołek

Tu iskrzy, tam grzmi, gdzieniegdzie widać błyskawice. W "Politycznym WF-ie" dokładny przegląd tego, co dzieje się od prawicy do lewicy u progu nowego, gorącego sezonu w Sejmie. Czy Donald Tusk ostatecznie pozbędzie się z rządu Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz, a w składzie Rady Ministrów zasiądzie Szymon Hołownia? Były marszałek mógłby otrzymać nietypową misję!

Ciekawie również między PiS-em a Rozwojem Plus, gdzie osią sporu staje się fotel wicemarszałka Sejmu. Jak animozje na prawicy rozgrywają rządzący i czy to Jarosław Kaczyński nadal rozdaje karty po tej stronie sceny?

Piotr Witwicki i Marcin Fijołek zaglądają także do obu Konfederacji. Czy niski głos i ekscesy Grzegorza Brauna nadal wabią wyborców? A co o perspektywie sprawowania władzy po 2027 roku sądzą członkowie partii Sławomira Mentzena i Krzysztofa Bosaka?

W podcaście Interii także wisienka na torcie. Czy asa z rękawa w politycznej rozgrywce może wyciągnąć... prawnik Marcin Matczak?

"Polityczny WF" - co tydzień na platformach SpotifyYouTube i Podcasty Apple oraz w serwisie Interia Wydarzenia. Zapraszamy też na nasz kanał nadawczy na WhatsAppie!

Zobacz również:

Dwóch mężczyzn w garniturach na pierwszym planie, za nimi widoczna dłoń trzymająca rozłożone karty do gry oraz logo programu 'Polityczny WF'.
Polityczny WF

"Polityczny WF": Nawrocki ułoży nowy rząd? Chce rozdać karty w 2027

Piotr Witwicki
Marcin Fijołek
Piotr Witwicki, Marcin Fijołek


INTERIA.PL - materiały wideo
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze