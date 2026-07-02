"Polityczny WF": Czy sprawa Kacprzyka to game over Tuska?
Jak na przyszłość rządu wpłynie afera związana z warszawskim Szpitalem Południowym i Dawidem Kacprzykiem? W "Politycznym WF-ie" Piotr Witwicki oraz Marcin Fijołek sprawdzają, czy sprawa ta będzie miała wyraźny wpływ na wynik przyszłorocznych wyborów parlamentarnych.
W nowym wydaniu podcastu Interii również o Polsce 2050, w której to doszło do próby przejęcia władzy w wykonaniu Szymona Hołowni. Jak wyglądają relacje w tej partii, zwłaszcza na linii stary lider - obecna szefowa Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz?
"Polityczny WF" także o tym, co Polacy sądzą na temat służby zdrowia oraz mediów, jak również o radach nadzorczych warszawskich spółek miejskich, gdzie wciąż spotkać można pewne znajome nazwiska.
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