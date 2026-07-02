W nowym wydaniu podcastu Interii również o Polsce 2050, w której to doszło do próby przejęcia władzy w wykonaniu Szymona Hołowni. Jak wyglądają relacje w tej partii, zwłaszcza na linii stary lider - obecna szefowa Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz?

"Polityczny WF" także o tym, co Polacy sądzą na temat służby zdrowia oraz mediów, jak również o radach nadzorczych warszawskich spółek miejskich, gdzie wciąż spotkać można pewne znajome nazwiska.

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