"Polityczny WF": Będzie rozłam w PiS? Frakcja Morawieckiego nie odpuszcza INTERIA.PL

"Polityczny WF": Będzie rozłam w PiS? Frakcja Morawieckiego nie odpuszcza

Kilkanaście dni w PiS szykowano "operację środową", gdy frakcji Mateusza Morawieckiego postawiono ultimatum: albo stowarzyszenie, albo partia. W "Politycznym WF-ie" Piotr Witwicki i Marcin Fijołek zaglądają za kulisy PiS, gdzie mowa o lojalkach, wymownym śmiechu byłego premiera i "maślarskiej imprezie". Autorzy podcastu Interii stawiają też pytanie, czy była formacja rządząca ma problem z własną tożsamością?