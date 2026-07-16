"Polityczny WF": Będzie rozłam w PiS? Frakcja Morawieckiego nie odpuszcza
Kilkanaście dni w PiS szykowano "operację środową", gdy frakcji Mateusza Morawieckiego postawiono ultimatum: albo stowarzyszenie, albo partia. W "Politycznym WF-ie" Piotr Witwicki i Marcin Fijołek zaglądają za kulisy PiS, gdzie mowa o lojalkach, wymownym śmiechu byłego premiera i "maślarskiej imprezie". Autorzy podcastu Interii stawiają też pytanie, czy była formacja rządząca ma problem z własną tożsamością?
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