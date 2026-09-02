"Polityczny WF": Afera Zondacrypto. Problem prawicy czy rządu? INTERIA.PL

"Polityczny WF": Afera Zondacrypto. Problem prawicy czy rządu?

Piotr Witwicki
Marcin Fijołek

Piotr Witwicki, Marcin Fijołek

Prawicowa opozycja krzyczy: "Zondacrypto to afera Tuska!". A rządzący skandują zupełnie na odwrót. Sprawa upadłej giełdy kryptowalut oplotła polską politykę, dlatego w "Politycznym WF-ie" Piotr Witwicki i Marcin Fijołek przyglądają się jej dokładnie. Komu afera szkodzi bardziej, czy członkowie PiS nie zachowali minimum ostrożności i dlaczego Roman Giertych jako obrońca Przemysława Krala niekoniecznie przysługuje się Koalicji Obywatelskiej?

W podcaście Interii również o Marcinie Romanowskim rozdającym śliwki węgierki, niknącej sile przekazu Jarosława Kaczyńskiego, iskrach, jakie sypią się między PiS a Rozwojem Plus Mateusza Morawieckiego oraz Macieju Berku, którego starania, by zostać sędzią Trybunału Konstytucyjnego, porównać można do hasła "zamknięte z powodu otwarcia".

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Marcin Fijołek
Piotr Witwicki, Marcin Fijołek


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