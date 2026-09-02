W podcaście Interii również o Marcinie Romanowskim rozdającym śliwki węgierki, niknącej sile przekazu Jarosława Kaczyńskiego, iskrach, jakie sypią się między PiS a Rozwojem Plus Mateusza Morawieckiego oraz Macieju Berku, którego starania, by zostać sędzią Trybunału Konstytucyjnego, porównać można do hasła "zamknięte z powodu otwarcia".

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