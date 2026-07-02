"Polityczny WF": Afera i groźba referendum. Czarne chmury nad Trzaskowskim INTERIA.PL

"Polityczny WF": Afera i groźba referendum. Czarne chmury nad Trzaskowskim

Piotr Witwicki
Marcin Fijołek

Piotr Witwicki, Marcin Fijołek

Są dwa zagrożone nazwiska. KO szuka sposobu, jak wyjść z wieloodcinkowej afery wokół Szpitala Południowego i lekarza Dawida Kacprzyka. Kogo dosięgnie miotła w warszawskim ratuszu? Mówią o tym Piotr Witwicki i Marcin Fijołek w nowym "Politycznym WF-ie".

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Kolejny odcinek podcastu Interii również o sondażach PiS i notowaniach Karola Nawrockiego. Czy prezydent słusznie rozczytuje nastroje wśród Polaków - zwłaszcza te o Ukrainie?

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Piotr Witwicki
Marcin Fijołek
Piotr Witwicki, Marcin Fijołek


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