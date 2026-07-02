Kolejny odcinek podcastu Interii również o sondażach PiS i notowaniach Karola Nawrockiego. Czy prezydent słusznie rozczytuje nastroje wśród Polaków - zwłaszcza te o Ukrainie?

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