"Polityczny WF": Afera i groźba referendum. Czarne chmury nad Trzaskowskim
Są dwa zagrożone nazwiska. KO szuka sposobu, jak wyjść z wieloodcinkowej afery wokół Szpitala Południowego i lekarza Dawida Kacprzyka. Kogo dosięgnie miotła w warszawskim ratuszu? Mówią o tym Piotr Witwicki i Marcin Fijołek w nowym "Politycznym WF-ie".
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Kolejny odcinek podcastu Interii również o sondażach PiS i notowaniach Karola Nawrockiego. Czy prezydent słusznie rozczytuje nastroje wśród Polaków - zwłaszcza te o Ukrainie?
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