"Polityczny WF": Zwrot PiS na prawo. Czy Kaczyński poniósł fiasko?

Piotr Witwicki, Marcin Fijołek

Jarosław Kaczyński i Mateusz Morawiecki zasiedli przy słynnym stole u Adama Bielana, zawierając układ. Czy to jedynie taktyczne porozumienie w PiS? A może dowód, że prezes uznał, iż zwrot na prawo był błędem? Zastanawia również fakt, że na zdjęciu, jakie nocą obiegło sieć, nie ma Przemysława Czarnka. Czy kandydat na premiera nie czuje się przyspawany do kampanijnego stołka? Mówią o tym Piotr Witwicki oraz Marcin Fijołek w nowym wydaniu "Politycznego WF-u".

Piotr Witwicki i Marcin Fijołek w garniturach na tle logo "Polityczny WF", z podpisami Interii, Polsatu i Polsat News.
Nowy odcinek podcastu "Polityczny WF":

Podcast Interii również o "dziesiątce" Donalda Tuska, którą wskazał, by poprowadziła KO do wyborów w 2027 roku. To politycy młodego pokolenia, a wśród nich wybija się nazwisko Arkadiusza Marchewki. Dlaczego nawet w PiS pojawiają się głosy, że obecny wiceminister infrastruktury byłby trudnym przeciwnikiem? I jak rozumieć wymowne słowa szefa rządu, że nikt nie jest wieczny?

Nowe odcinki podcastu Interii "Polityczny WF" w serwisie Interia Wydarzenia oraz na platformach YouTubeSpotify i Podcasty Apple. Zapraszamy również na nasz kanał nadawczy na WhatsAppie.

A w niedzielę o 11.00 w Polsat News i na polsatnews.pl "Polityczny WF z gościem". W najbliższej odsłonie Piotr Witwicki oraz Marcin Fijołek porozmawiają z Piotrem Glińskim, byłym wicepremierem i ministrem kultury z rządów PiS.

Dwóch mężczyzn w garniturach na niebieskim tle z napisem „POLITYCZNY WF”, podpisani jako Marek Tejchman i Marcin Fijołek z Polsat News, obok czerwony pasek z napisem „Jak nie Węgry to USA? Ziobro sprawdził rozkład lotów”.
Najnowsze