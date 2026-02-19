"Polityczny WF" ujawnia: Spięcie na tajnej grupie PiS

Piotr Witwicki
Marcin Fijołek

Piotr Witwicki, Marcin Fijołek

"Nie pierwszy raz rozmijał się z linią partii, szczególnie w tych związanych z bezpieczeństwem i budową Sił Zbrojnych RP" - tak Mariusz Błaszczak argumentował na niejawnej grupie dyskusyjnej PiS, dlaczego Michał Dworczyk został wykluczony z partyjnej konwencji poświęconej obronności. Do treści tej wiadomości dotarli twórcy "Politycznego WF-u" Piotr Witwicki oraz Marcin Fijołek i ujawniają, skąd dokładnie wewnątrz PiS sypią się iskry.

Dwóch mężczyzn w garniturach przedstawionych na niebieskim tle z graficznym napisem 'Polityczny WF' oraz nazwami stacji telewizyjnych, po prawej stronie czerwony pasek z pytaniem dotyczącym tajnej grupy partyjnej.
"Polityczny WF" dotarł do wiadomości wysłanych na niejawnej grupie dyskusyjnej polityków PiSINTERIA.PL

W nowym odcinku podcastu Interii także o doniesieniach, że Mateusz Morawiecki szykuje się do opuszczenia szeregów PiS. Jak się okazuje, były premier niekoniecznie ma takie plany - kto jednak miałby interes, aby opowiadać o takim kryzysowym scenariuszu dla formacji Jarosława Kaczyńskiego?

"Polityczny WF" również temat rozgrywek w (dawnej) Polsce 205- czyli tym, co zostało z tej partii i "rozłamowcach", a więc nowym klubie Centrum w parlamencie. Czy Katarzyna Pełczyńska - Nałęcz ma świadomość, że ugrupowanie, nad którym przejęła niedawno stery, będzie musiało się czymś wyróżnić, aby przetrwać?

Zobacz nowy odcinek podcastu "Polityczny WF"!

"Polityczny WF". Ujawniamy: Spięcie na tajnej grupie PiS!INTERIA.PL

"Polityczny WF" co tydzień w serwisie Interia Wydarzenia oraz na platformach streamingowych: YouTubeSpotify oraz Podcasty Apple. Zapraszamy też na kanał nadawczy na WhatsAppie!

A w Polsat News w niedziele o 11:00 telewizyjna odsłona podcastu, czyli "Polityczny WF z gościem". W najbliższym odcinku Piotr Witwicki i Marcin Fijołek porozmawiają z Michałem Dworczykiem, europoseł PiS i byłym szefem kancelarii premiera.

"Koalicja 15 października ma się dobrze". Poseł Lewicy uspokaja po rozpadzie Polski 2050Polsat NewsPolsat News

Najnowsze