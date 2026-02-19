W nowym odcinku podcastu Interii także o doniesieniach, że Mateusz Morawiecki szykuje się do opuszczenia szeregów PiS. Jak się okazuje, były premier niekoniecznie ma takie plany - kto jednak miałby interes, aby opowiadać o takim kryzysowym scenariuszu dla formacji Jarosława Kaczyńskiego?

"Polityczny WF" również temat rozgrywek w (dawnej) Polsce 2050 - czyli tym, co zostało z tej partii i "rozłamowcach", a więc nowym klubie Centrum w parlamencie. Czy Katarzyna Pełczyńska - Nałęcz ma świadomość, że ugrupowanie, nad którym przejęła niedawno stery, będzie musiało się czymś wyróżnić, aby przetrwać?

Zobacz nowy odcinek podcastu "Polityczny WF"!

"Polityczny WF". Ujawniamy: Spięcie na tajnej grupie PiS! INTERIA.PL

"Polityczny WF" co tydzień w serwisie Interia Wydarzenia oraz na platformach streamingowych: YouTube, Spotify oraz Podcasty Apple. Zapraszamy też na kanał nadawczy na WhatsAppie!

A w Polsat News w niedziele o 11:00 telewizyjna odsłona podcastu, czyli "Polityczny WF z gościem". W najbliższym odcinku Piotr Witwicki i Marcin Fijołek porozmawiają z Michałem Dworczykiem, europoseł PiS i byłym szefem kancelarii premiera.

"Koalicja 15 października ma się dobrze". Poseł Lewicy uspokaja po rozpadzie Polski 2050 Polsat News Polsat News