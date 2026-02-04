"Polityczny WF": Szykuje się układ? Tajemniczy kandydat na ambasadora w USA

Z resortu spraw zagranicznych płyną sygnały, że może zrzucić Bogdana Klicha z siodła kierującego polską dyplomacją w Stanach Zjednoczonych. Pytanie, kto w zamian tego konia dosiądzie? To nie będzie Szymon Hołownia, choć takie domysły krążyły. Krzysztof Szczerski? Również raczej nie. W "Politycznym WF-ie" Piotr Witwicki i Marcin Fijołek mówią o Tajemniczym Don Pedro z Krainy Ambasadorów, który chociaż w tej kwestii może pogodzić obozy rządu i prezydenta.