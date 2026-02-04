"Polityczny WF": Szykuje się układ? Tajemniczy kandydat na ambasadora w USA

Z resortu spraw zagranicznych płyną sygnały, że może zrzucić Bogdana Klicha z siodła kierującego polską dyplomacją w Stanach Zjednoczonych. Pytanie, kto w zamian tego konia dosiądzie? To nie będzie Szymon Hołownia, choć takie domysły krążyły. Krzysztof Szczerski? Również raczej nie. W "Politycznym WF-ie" Piotr Witwicki i Marcin Fijołek mówią o Tajemniczym Don Pedro z Krainy Ambasadorów, który chociaż w tej kwestii może pogodzić obozy rządu i prezydenta.

W nowym odcinku podcastu Interii rozwiewamy też dym, jaki wisi nad polem bitwy wewnątrz Polski 2050. Jaki kurs nada przeżywającej agonię partii nowa przewodnicząca Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz i czy uratowała ona formację przed zaborami ze strony Koalicji Obywatelskiej?

A co z PSL-em, jeszcze jednym koalicjantem KO - jest jeszcze miejsce na scenie politycznej dla centroprawicowej partii? I dlaczego, jeśli uznamy, że "tak", ma z tym związek Grzegorz Braun?

