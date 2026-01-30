"Polityczny WF": Referendum w Krakowie. Rząd odczuje wstrząsy wtórne?
Ruszyła maszyna po krakowskich szynach, ale na razie nie wiadomo, czy pociąg "Referendum" zawiezie do celu tych, co dorzucają do kotła lokomotywy. Tak bardzo dymiący pojazd, gdyby był na oponach, nie mógłby wjechać do Strefy Czystego Transportu - a właśnie ona stała się jednym z głównych przyczynków do próby odwołania Aleksandra Miszalskiego z fotela prezydenta miasta. Jeśli głosowanie dojdzie do skutku, jego echo dotrze i do Warszawy. W "Politycznym WF-ie" wiele o tym, czy referendum w Krakowie stanie się poważnym problemem dla rządzących.
Marcin Fijołek i Łukasz Szpyrka sprawdzili też w nowym wydaniu podcastu Interii, co słychać w sprawie zniesienia dwukadencyjności w samorządach. O tej kwestii mówili podczas spotkań z Karolem Nawrockim i przedstawiciele PSL, i posłowie Partii Razem - lecz ich ocena różni się o 180 stopni. Kogo ostatecznie posłucha prezydent i gdzie swoje miejsce w życiu publicznym znajdą włodarze gmin, jeśli za kilka lat nie będą mogli już kandydować?
Autorzy "Politycznego WF-u" przyjrzeli się również, co słychać w PiS-ie - a tam trwają poszukiwania premiera idealnego. Na tapecie pojawiło się kolejne nazwisko, związane z Pałacem Prezydenckim, ale i samą partią. Do tego ten, kto je nosi, spełnia wiele publicznie formułowanych oczekiwań Jarosława Kaczyńskiego. Rząd Pawła Szefernakera to realny scenariusz?
