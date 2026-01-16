"Polityczny WF": Polska 2050 jak Partia Razem? Hołownia obmyśla plan
Balladę "Powrót taty" napisał 200 lat temu Adam Mickiewicz, a dziś nakreślenia takiej fabuły nie wyklucza Szymon Hołownia. Choć nie wystartował w wyborach na przewodniczącego Polski 2050, po chaosie z anulowaniem ich II tury może ponownie wkroczyć do gry. To niejedyny zwrot, o jakim usłyszeli autorzy "Politycznego WF-u". Były marszałek Sejmu uważa bowiem, że sytuacja dojrzała do tego, by jego partia opuściła Koalicję 15 Października. Co jednak na to członkowie klubu?
W podcaście commentary Interii również o wpisie Donalda Tuska, w którym pokazał fragment wypowiedzi Sławomira Mentzena, gdzie lider Konfederacji lepiej ocenia premiera pod kątem relacji z Unią Europejską niż Mateusza Morawieckiego. Piotr Witwicki i Marcin Fijołek sprawdzają, czy to tylko "incydent", a może jaskółka świadcząca o możliwej koalicji KO z Konfederacją?
"Polityczny WF" także na temat relacji między obozem rządowym a ludźmi prezydenta. Co wiemy po spotkaniu niektórych ministrów z przedstawicielami Pałacu Prezydenckiego i dlaczego kilka osób nadal może zostać bez nominacji oficerskich, choć możliwe, iż Karol Nawrocki ostatecznie zgodzi się na nie w przypadku ponad setki pozostałych osób?
