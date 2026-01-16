W podcaście commentary Interii również o wpisie Donalda Tuska, w którym pokazał fragment wypowiedzi Sławomira Mentzena, gdzie lider Konfederacji lepiej ocenia premiera pod kątem relacji z Unią Europejską niż Mateusza Morawieckiego. Piotr Witwicki i Marcin Fijołek sprawdzają, czy to tylko "incydent", a może jaskółka świadcząca o możliwej koalicji KO z Konfederacją?

"Polityczny WF" także na temat relacji między obozem rządowym a ludźmi prezydenta. Co wiemy po spotkaniu niektórych ministrów z przedstawicielami Pałacu Prezydenckiego i dlaczego kilka osób nadal może zostać bez nominacji oficerskich, choć możliwe, iż Karol Nawrocki ostatecznie zgodzi się na nie w przypadku ponad setki pozostałych osób?

"Polityczny WF": Polska 2050 jak Partia Razem? Hołownia obmyśla plan INTERIA.PL

