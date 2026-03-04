"Polityczny WF": PiS i KO ruszają z ofensywami. Co zrobi Konfederacja?

Marcin Fijołek

W powietrzu czuć wiosnę, ale i przyszłoroczne wybory - dlatego partie już zwierają szyki. KO przeprowadzi wybory na przewodniczącego Donalda Tuska, które wygra Donald Tusk. PiS zaprezentuje kandydata na premiera, ale nie do końca wiadomo, czy Jarosław Kaczyński rzeczywiście postawi ostatecznie na to nazwisko. A Konfederacja szykuje taktykę wobec konkurencji i w nieoficjalnych rozmowach przyznaje: naszym problemem jest w pewnym sensie wysokie poparcie. Stan gry analizują w "Politycznym WF-ie" Piotr Witwicki i Marcin Fijołek.

Choć wybory dopiero jesienią przyszłego roku, partie zaczynają już kampanięINTERIA.PL

W nowym odcinku podcastu Interii także o pomysłach na ograniczenie dostępu do mediów społecznościowych dla najmłodszych. Czy politykom uda się wypracować w tej kwestii wspólne zdanie - a może wygra chłodna kalkulacja, zgodnie z którą choć dzisiaj uczniowie podstawówek praw wyborczych nie mają, za parę lat już je zyskają.

