"Polityczny WF": PiS i KO ruszają z ofensywami. Co zrobi Konfederacja?
W powietrzu czuć wiosnę, ale i przyszłoroczne wybory - dlatego partie już zwierają szyki. KO przeprowadzi wybory na przewodniczącego Donalda Tuska, które wygra Donald Tusk. PiS zaprezentuje kandydata na premiera, ale nie do końca wiadomo, czy Jarosław Kaczyński rzeczywiście postawi ostatecznie na to nazwisko. A Konfederacja szykuje taktykę wobec konkurencji i w nieoficjalnych rozmowach przyznaje: naszym problemem jest w pewnym sensie wysokie poparcie. Stan gry analizują w "Politycznym WF-ie" Piotr Witwicki i Marcin Fijołek.
W nowym odcinku podcastu Interii także o pomysłach na ograniczenie dostępu do mediów społecznościowych dla najmłodszych. Czy politykom uda się wypracować w tej kwestii wspólne zdanie - a może wygra chłodna kalkulacja, zgodnie z którą choć dzisiaj uczniowie podstawówek praw wyborczych nie mają, za parę lat już je zyskają.
Zobacz nowy odcinek podcastu "Polityczny WF"
"Polityczny WF" co tydzień na YouTube, Spotify i Podcasty Apple oraz w serwisie Interia Wydarzenia. Zapraszamy też na nasz kanał nadawczy na WhatsAppie. A w niedziele o 11:00 zapraszamy do Polsat News i na polsatnews.pl na "Polityczny WF z gościem". Po premierze w telewizji odcinki dostępne są na YouTube Polsat News.