"Polityczny WF": PiS i KO ruszają z ofensywami. Co zrobi Konfederacja?

W powietrzu czuć wiosnę, ale i przyszłoroczne wybory - dlatego partie już zwierają szyki. KO przeprowadzi wybory na przewodniczącego Donalda Tuska, które wygra Donald Tusk. PiS zaprezentuje kandydata na premiera, ale nie do końca wiadomo, czy Jarosław Kaczyński rzeczywiście postawi ostatecznie na to nazwisko. A Konfederacja szykuje taktykę wobec konkurencji i w nieoficjalnych rozmowach przyznaje: naszym problemem jest w pewnym sensie wysokie poparcie. Stan gry analizują w "Politycznym WF-ie" Piotr Witwicki i Marcin Fijołek.