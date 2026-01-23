"Polityczny WF": Opcja atomowa. Hołownia porzuci Polskę 2050?

Sytuacja w Polsce 2050 eskalowała do tego stopnia, że jej założyciel - i jak sam się nazywa "tato" - jest na tyle zdeterminowany, aby "podpalić" wszystko, odchodząc z partii. Szymon Hołownia niekoniecznie jednak opuści i parlamentarny klub. Dynamiczny bieg zdarzeń we współrządzącej formacji, od której zależy sejmowa większość, przedstawili w nowym "Politycznym WF-ie" Marcin Fijołek i Łukasz Szpyrka.

W podcaście commentary Interii również o rozczarowaniu, jakie czuje Hołownia wobec Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz - pierwszej wiceszefowej Polski 2050, aspirującej, by zastąpić byłego marszałka Sejmu w fotelu przewodniczącego ugrupowania. Dziennikarze analizują też, czy grupa osób, jaka mogłaby wyjść z partii razem z jej założycielem byłaby na tyle liczna, iż starczyłoby kandydatów do założenia parlamentarnego koła.

"Polityczny WF" również o pułapce, jaką rząd zastawił na Karola Nawrockiego w związku z trumpowską Radą Pokoju. Jakie instrukcje od MSZ otrzymał prezydent, a później - w jaki sposób je spożytkował? I czy Polska w ogóle powinna znaleźć się w gronie państw tworzących to gremium?

"Polityczny WF" - nowe odcinki podcastu co tydzień w serwisie Interia Wydarzenia oraz na platformach streamingowych: YouTubeSpotify i Podcasty Apple. Zapraszamy też na kanał nadawczy na WhatsAppie!

A w niedzielę o 11:00 w Polsat News i na polsatnews.pl "Polityczny WF z gościem". Marcin Fijołek oraz Łukasz Szpyrka porozmawiają z Cezarym Tomczykiem, wiceszefem MON z Koalicji Obywatelskiej.

