"Polityczny WF": Kurski i spółka. "Cudowna" ekipa na kongresie PiS
Kurski z Lichocką o mediach publicznych, Macierewicz, Błaszczak i Dworczyk na temat wojska, a nad konstytucją pochylą się Przyłębska, Czarnek czy Bogucki. Taki skład rozmówców na panelach dyskusyjnych zaplanowało PiS podczas swojej konwencji. Ktoś powie: sami swoi. A w "Politycznym WF-ie" Piotr Witwicki oraz Marcin Fijołek zaglądają za kulisy tego wydarzenia, gdzie trwa walka partyjnych frakcji.
Dzieje się również w PO, która wchłonie Nowoczesną i Inicjatywę Polska, a przy okazji zmieni swoją nazwę. Autorzy podcastu Interii zwracają uwagę, że ugrupowanie Donalda Tuska wygląda na zdziwione faktem, iż w ostatnim sondażu jego wynik podchodzi pod 40 procent. Jednak coś za coś i - jak słyszymy - nie jest tak, że premier rozbił polityczny bank. Czy więc wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują na powrót "kościoła jednej listy"?
W podcaście także wątek boju o zniesienie dwukadencyjności w samorządach... Właśnie, czy PSL, a także Lewica, która nieoczekiwanie poparła postulat ludowców, prowadzą prawdziwą walkę, czy może jednak sporo w tym teatru? Jak przekonują Piotr Witwicki i Marcin Fijołek, w tej sprawie nie brakuje gier przed wyborami w 2027 roku.
Zobacz nowy odcinek podcastu "Polityczny WF":
