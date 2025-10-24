Dzieje się również w PO, która wchłonie Nowoczesną i Inicjatywę Polska, a przy okazji zmieni swoją nazwę. Autorzy podcastu Interii zwracają uwagę, że ugrupowanie Donalda Tuska wygląda na zdziwione faktem, iż w ostatnim sondażu jego wynik podchodzi pod 40 procent. Jednak coś za coś i - jak słyszymy - nie jest tak, że premier rozbił polityczny bank. Czy więc wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują na powrót "kościoła jednej listy"?

W podcaście także wątek boju o zniesienie dwukadencyjności w samorządach... Właśnie, czy PSL, a także Lewica, która nieoczekiwanie poparła postulat ludowców, prowadzą prawdziwą walkę, czy może jednak sporo w tym teatru? Jak przekonują Piotr Witwicki i Marcin Fijołek, w tej sprawie nie brakuje gier przed wyborami w 2027 roku.

Zobacz nowy odcinek podcastu "Polityczny WF":

"Polityczny WF": Kurski i spółka. "Cudowna" ekipa na kongresie PiS INTERIA.PL

