Wygrana Karola Nawrockiego w wyborach prezydenckich była wydarzeniem roku 2025, ale czyje nazwiska jeszcze mogłyby znaleźć się na liście triumfatorów? W nowym "Politycznym WF-ie" Piotr Witwicki i Marcin Fijołek analizują, kto dokonał trafnych wyborów, wykonał poprawne ruchy, a do kogo należy miano największego przegranego minionych 12 miesięcy.

Dwóch elegancko ubranych mężczyzn na niebieskim tle, napisy informacyjne z nazwiskami oraz pytaniem dotyczącym wyników politycznych w 2025 roku, logotyp programu POLITYCZNY WF.
Dla kogo 2025 rok okazał się mniej, a dla kogo bardziej szczęśliwy? Podsumowanie w nowym "Politycznym WF-ie"INTERIA.PL

W podcaście commentary Interii również o awanturze, jak rozpętała się na posiedzeniu rządu, a dotyczyła projektu ustawy wzmacniającego uprawnienia Państwowej Inspekcji Pracy. Czyj lobbing sprawił, że pomysł na zmiany w prawie przygotowany przez Agnieszkę Dziemianowicz-Bąk został odłożony na półkę?

Autorzy "Politycznego WF-u" mówią też, na ile możliwy jest scenariusz rozpadu Prawa i Sprawiedliwości, jak również, czy Polska 2050 pod nowym kierownictwem także mogłaby się podzielić, a może nawet opuścić rządową koalicję.

