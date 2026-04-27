"Polityczny WF": Kluczowe głosowanie. Czy koalicja obroni Hennig-Kloskę?
Gdy dyktafony i kamery się wyłączą, trudno znaleźć w koalicji rządzącej polityka, który z pewnością powie, że trzeba obronić przed utratą stanowiska dwie panie minister: klimatu i środowiska oraz zdrowia. Wokół sprawy głosowania nad wotum nieufności nad pierwszą z nich wrze, gdyż w tle mamy konflikt: "rozłamowcy" z klubu Centrum kontra Polska 2050. Czy wewnętrznych mimo sporów koalicja jak jeden mąż wspomoże członkinie rządu? Analizują to Piotr Witwicki i Marcin Fijołek w "Politycznym WF-ie".
Nowe wydanie podcastu Interii również o Przemysławie Czarnku, który namawiał do zakładania rodzin nawet wtedy, gdy nie ma się swojego mieszkania. Czy swoje słowa rzeczywiście kierował do młodych, a może... zupełnie kogoś innego? "Polityczny WF" również o głośnym odejściu w Pałacu Prezydenckim, gdzie dymisję złożył szef BBN Sławomir Cenckiewicz. Co stoi za jego decyzją?
W podcaście ponadto wyniki nowego sondażu pracowni Social Changes. Która partia - choć to nieoczywiste - przeskakuje próg wyborczy? Ilu Polaków zamierza pójść na wybory? I czego najbardziej obawiają się nasi rodacy?
