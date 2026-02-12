"Polityczny WF": Iskrzy wokół programu SAFE. Co zrobi Nawrocki?

Na dzień dobry spięcie. Podczas obrad Rady Bezpieczeństwa Narodowego starły się obozy władzy i prezydencki, jeśli chodzi o program SAFE. Każdy z nich ma swoją wersję zdarzeń: kto miał odpytywać niczym przy szkolnej tablicy, a kto - według drugiej strony - nie chciał odpowiadać na pytania? I czy europejski projekt obronny stał się zakładnikiem naszej wewnętrznej wojenki? Wyjaśniają to Piotr Witwicki oraz Marcin Fijołek w nowym wydaniu "Politycznego WF-u".