"Polityczny WF": Iskrzy wokół programu SAFE. Co zrobi Nawrocki?
Na dzień dobry spięcie. Podczas obrad Rady Bezpieczeństwa Narodowego starły się obozy władzy i prezydencki, jeśli chodzi o program SAFE. Każdy z nich ma swoją wersję zdarzeń: kto miał odpytywać niczym przy szkolnej tablicy, a kto - według drugiej strony - nie chciał odpowiadać na pytania? I czy europejski projekt obronny stał się zakładnikiem naszej wewnętrznej wojenki? Wyjaśniają to Piotr Witwicki oraz Marcin Fijołek w nowym wydaniu "Politycznego WF-u".
Przed Karolem Nawrockim stoi ważna decyzja: czy podpisać, a może zawetować ustawę związaną z SAFE. Czy PiS-owi uda się przeforsować narrację inną niż rządowa także w Pałacu Prezydenckim? Dla partii problemem może być postawa głowy państwa, która niekoniecznie chce zostać uznana za głównego hamulcowego w państwie.
W "Politycznym WF-ie" również o tym, co dzieje się w Służbie Ochrony Państwa, sytuacji wokół Włodzimierza Czarzastego, a prowadzący wyjaśnią też, dlaczego przestają rozmawiać o Polsce 2050.
Piotr Witwicki i Marcin Fijołek zadadzą pytania Annie Bryłce, eurodeputowanej Konfederacji.