Z kolei prezes Kaczyński zagroził, że jeśli spory w PiS nie ucichną, będzie wyciągał konsekwencje od krnąbrnych członków partii. I... nic dalej się nie wydarzyło, bo w najlepsze trwa kłótnia chociażby między Mateuszem Morawieckim a Patrykiem Jakim. Na to wszystko nakładają się poszukiwania kandydata na premiera (Jarosław Kaczyński twierdzi, że już kogoś znalazł) i awantura o program SAFE, który według oficjalnej linii PiS jest "niemieckim butem". Czy potencjalny przyszły szef rządu zdoła uspokoić nastroje w formacji?

W "Politycznym WF-ie" także o II progu podatkowym, który staje się kłopotliwy dla coraz większej liczby Polaków - cóż, zarabiamy więcej, ale przez to płacimy wyższą daninę. W samym rządzie pojawiają się głowy, że próg trzeba podnieść... Jednak co wówczas z kondycją państwowego budżetu?

Zobacz nowy odcinek podcastu "Polityczny WF"!

"Polityczny WF": Indyjska pułapka. Pokonają Brauna jego własną bronią? INTERIA.PL

"Polityczny WF" co tydzień w serwisie Interia Wydarzenia oraz na platformach streamingowych: YouTube, Spotify i Podcasty Apple. Zapraszamy też na nasz kanał nadawczy na WhatsAppie.

A w Polsat News i na polsatnews.pl telewizyjna odsłona podcastu, czyli "Polityczny WF z gościem". Zapraszamy w niedziele o 11.00 - w najbliższym wydaniu wywiad z Ryszardem Petru (klub Centrum). Po premierze odcinki dostępne są na YouTube.