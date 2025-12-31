"Polityczny WF": Czy Lech Kaczyński dogadałby się dziś z Donaldem Tuskiem?

"Przewyższa intelektualnie kolegów z PO" - uznał Lech Kaczyński w dawnej prasowej rozmowie, gdzie tłumaczył też, jak powinna wyglądać kohabitacja z rządem tworzonym przez konkurencyjny obóz. Minęło tyle lat, a problemy jakby te same... W sylwestrowo-noworocznym "Politycznym WF-ie" Piotr Witwicki i Marcin Fijołek zaglądają do starych publikacji gazet, odnajdując tezy i wywiady, które z dzisiejszej perspektywy wydają się nierealne.