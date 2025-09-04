"Polityczny WF": W Konfederacji aż iskrzy. Kaczyński obmyślił jasny plan

Karol Nawrocki uzyskał od Donalda Trumpa deklarację, że liczba żołnierzy USA w Polsce się nie zmniejszy. Sukces ogłosił nie tylko Pałac Prezydencki, ale i obóz rządzący, jednak między tymi obiema frakcjami wrze - chociażby dlatego, iż MSZ zostało wyłączone z przygotowań prezydenta do wizyty w Białym Domu. "Nasz zbiorowy sukces" czy "wojna rządu z głową państwa pod flagą amerykańską"? Na to pytanie odpowiadali Piotr Witwicki i Marcin Fijołek w nowym odcinku podcastu Interii "Polityczny WF".