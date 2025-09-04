"Polityczny WF": W Konfederacji aż iskrzy. Kaczyński obmyślił jasny plan

Karol Nawrocki uzyskał od Donalda Trumpa deklarację, że liczba żołnierzy USA w Polsce się nie zmniejszy. Sukces ogłosił nie tylko Pałac Prezydencki, ale i obóz rządzący, jednak między tymi obiema frakcjami wrze - chociażby dlatego, iż MSZ zostało wyłączone z przygotowań prezydenta do wizyty w Białym Domu. "Nasz zbiorowy sukces" czy "wojna rządu z głową państwa pod flagą amerykańską"? Na to pytanie odpowiadali Piotr Witwicki i Marcin Fijołek w nowym odcinku podcastu Interii "Polityczny WF".

Jarosław Kaczyński gra na podział między frakcjami Sławomira Mentzena i Krzysztofa Bosaka - słyszmy w nowym odcinku "Politycznego WF-u"INTERIA.PL

Dziennikarze zwrócili też uwagę na iskry, jakie sypią się wewnątrz Konfederacji między Sławomirem Mentzenem oraz Krzysztofem Bosakiem. "Małżeństwo z rozsądku", jakie zawarli, nie polega na wspólnym piciu piwa i ogólnej zgodzie - co skrzętnie wykorzystać chce Jarosław Kaczyński. Prezes PiS układa plan, zgodnie z którym narodowa część Konfederacji oddzieliłaby się od tej liberalnej, ale czy taka strategia rzeczywiście oznaczałaby przyszły wyborczy triumf PiS-u?

W "Politycznym WF-ie" również o tym, jaką pracę po zmianie prezydenta Polski znalazł Marcin Mastalerek, a także, jak Andrzej Duda odnajduje się w rzeczywistości odmiennej po 10 latach pełnienia najwyższego urzędu w państwie.

