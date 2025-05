"Polityczny WF": Trzęsienie ziemi po wyborach. Dlaczego prawica rośnie w siłę?

Rezultaty wszystkich 13 kandydatów w I turze wyborów prezydenckich biorą na tapet Piotr Witwicki i Marcin Fijołek w specjalnym wydaniu podcastu "Polityczny WF". Jak to się stało, że sondaże nie przewidziały ponad 6-proc. wyniku Grzegorza Brauna i czy wynika on wyłącznie z antyukraińskich emocji? Co ponadto sprawiło, iż Szymon Hołownia zdobył mniej niż 5 proc. głosów - może to znak, że nie tylko projekt Trzecia Droga, ale i istnienie partii Polska 2050 stoi pod znakiem zapytania?