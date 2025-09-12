Piotr Witwicki oraz Marcin Fijołek - autorzy "Politycznego WF-u" - analizują również, co naprawdę myśli się w Białym Domu na temat Rosji i jej agresywnego zachowania nie tylko względem Ukrainy, ale i innych państw Europy - w tym Polski. Kluczowa jest tu niedawna wypowiedź wiceprezydenta J.D. Vance'a. Czy możliwe jest, że Waszyngton na poważnie rozważa wznowienie handlu z Moskwą w stylu "business as usual"?

W "Politycznym WF-ie" również o krajowej polityce. Zbliża się dzień, gdy według koalicyjnej umowy Szymon Hołownia powinien oddać fotel marszałka Sejmu Włodzimierzowi Czarzastemu. Są jednak tropy, iż... niekoniecznie tak się stanie, bo co dalej począć miałby szef Polski 2050? I czy możliwy jest scenariusz, zgodnie z którym w utrzymaniu funkcji Hołowni pomogłaby opozycja?

Zobacz nowy odcinek podcastu "Polityczny WF"

"Polityczny WF": Trump o dronach nad Polską. Co naprawdę myślą w Białym Domu? INTERIA.PL

"Polityczny WF" - podcast commentary Interii! Nowe odcinki co tydzień w serwisie Interia Wydarzenia oraz na platformach streamingowych: Spotify, YouTube oraz Podcasty Apple.

Teraz "Polityczny WF" także w wersji telewizyjnej! Piotr Witwicki i Marcin Fijołek zapraszają na "Polityczny WF z gościem" - co sobotę w Polsat News o godzinie 19:50.