"Polityczny WF": Tajne spotkanie u premiera. Jak Tusk chce utrzymać władzę?

Premier zwołał do siebie senatorów KO, aby przekazać, że to właśnie izba wyższa parlamentu może wkrótce stać się ważnym elementem utrzymania władzy przez obecny obóz. Niewykluczone bowiem, że im bliżej będzie do wyborów, tym mniejsi koalicjanci zechcą mocniej wybijać się na "niepodległość" i blokować w Sejmie poszczególne zapisy w ustawach. Czy na horyzoncie widać przesilenie wśród rządzących? Na to pytanie odpowiadają Piotr Witwicki i Marcin Fijołek w nowym odcinku podcastu "Polityczny WF".