"Polityczny WF": Tajne spotkanie u premiera. Jak Tusk chce utrzymać władzę?
Premier zwołał do siebie senatorów KO, aby przekazać, że to właśnie izba wyższa parlamentu może wkrótce stać się ważnym elementem utrzymania władzy przez obecny obóz. Niewykluczone bowiem, że im bliżej będzie do wyborów, tym mniejsi koalicjanci zechcą mocniej wybijać się na "niepodległość" i blokować w Sejmie poszczególne zapisy w ustawach. Czy na horyzoncie widać przesilenie wśród rządzących? Na to pytanie odpowiadają Piotr Witwicki i Marcin Fijołek w nowym odcinku podcastu "Polityczny WF".
Dziennikarze zastanawiają się również nad możliwym powstaniem "nowej Trzeciej Drogi", czyli formacji, która - nieco w kontrze do rządu - umożliwi Donaldowi Tuskowi dalsze sprawowanie władzy po 2027 roku. Czyje nazwiska pojawiają się w tym kontekście? Otóż nie tylko Rafała Trzaskowskiego.
Tymczasem po prawej stronie politycznej sceny również się dzieje. Jaka jest rola wicemarszałka Senatu Michała Kamińskiego, jeśli chodzi o relacje PiS-u z PSL-em? I czy za dwa lata powstać może senacki "pakt konserwatywny", podobny do tego zawartego niegdyś przez partie dziś sprawujące władzę?
Zobacz nowy odcinek podcastu Interii "Polityczny WF"!
"Polityczny WF" - podcast commentary Interii! Nowe odcinki w serwisie Interia Wydarzenia oraz na platformach streamingowych: YouTube, Spotify oraz Podcasty Apple.
Teraz "Polityczny WF" także w wersji telewizyjnej. W każdą niedzielę o 11:00 zapraszamy do Polsat News na "Polityczny WF z gościem". Piotr Witwicki i Marcin Fijołek w najbliższym odcinku porozmawiają z Joanną Muchą, wiceprzewodniczącą Polski 2050.