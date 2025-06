Jak się okazuje, wśród powodów przegranej Trzaskowskiego była niewystarczająca mobilizacja w metropoliach, ale i zachłyśnięcie się zwycięstwem z 2023 roku oraz pewna ważna, nie do końca odrobiona lekcja. Co teraz czeka rząd Donalda Tuska i czy w grę wchodzi zmiana premiera? W jaki ponadto sposób władza zareaguje na działania nowej głowy państwa, która najpewniej zasypie Sejm projektami ustaw trudnych do odrzucenia tak, aby nie narazić się społeczeństwu? O tym również w nowym "Politycznym WF-ie".