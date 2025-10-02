"Polityczny WF": Poważny dylemat Nawrockiego. Zorganizuje żydowskie święto?

Zapalić chanukowe świece czy jednak nie? Karol Nawrocki i jego urzędnicy głowią się, jak wybrnąć z trudnego dla prezydenta dylematu. W końcu nowa głowa państwa w kampanii wyborczej odcinała się od idei organizowania obchodów żydowskiego święta, lecz gdy najważniejszy urząd w państwie już się objęło, wszystko nie jest już takie proste. W nowym "Politycznym WF-ie" Piotr Witwicki i Marcin Fijołek analizują, jakie konsekwencje mogą czekać Nawrockiego - zarówno gdy stanie przy chanukowym świeczniku, jak i wówczas, kiedy tego symbolu u prezydenta zabraknie.

Tradycję organizowania obchodów Chanuki u prezydenta rozpoczął Lech Kaczyński. Czy zakończy się ona na Karolu Nawrockim?
A co słychać w Polsce 2050? Szymon Hołownia zaskoczył nawet ważnych polityków swojej partii, którzy tuż przed Radą Krajową nie wiedzieli, co dokładnie na niej się wydarzy. Jeśli marszałek Sejmu odejdzie z polskiej polityki to jego formacja przetrwa pod nowym kierownictwem? I czy lejce weźmie w swoje dłonie Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz - wytypowana na wicepremiera - która jednak niekoniecznie jest popierana przez wszystkich w Polsce 2050?

"Polityczny WF" również o partii Razem, w temacie której Donald Tusk wydał konkretne polecenie. Otóż politycy KO mają jej nie atakować. Dlaczego? Bo może być potrzebna, aby w 2027 roku utrzymać się u władzy. Premier zabezpiecza się na więcej niż jeden sposób, bo jednocześnie chce utrzymywać dobre relacje z bardziej konserwatywnymi stronnictwami.

"Polityczny WF": Poważny dylemat Nawrockiego. Zorganizuje żydowskie święto?INTERIA.PL

W drugiej połowie kadencji to Senat może być gwarantem sprawowania władzy dla KO. A co dalej? Donald Tusk, by wciąż rządzić, potrzebuje "nowej" Trzeciej Drogi, lecz wypromowanie takiej formacji to czasochłonna sprawa
"Polityczny WF": Tajne spotkanie u premiera. Jak Tusk chce utrzymać władzę?

