"Polityczny WF": PiS kopie pod rządem Tuska. Kusi jednego z koalicjantów

Radosław Sikorski w plecaku wciąż trzyma buławę i niewykluczone, że w nadchodzących miesiącach będzie chciał umocnić swoją pozycję - nie tylko w KO, ale i u władzy. Nie on jeden bierze się za rozliczenia po przegranych przez Rafała Trzaskowskiego wyborach prezydenckich. Swoje do członków największej rządzącej formacji powiedział i premier Donald Tusk, a co dokładnie - to zdradzają Piotr Witwicki i Marcin Fijołek w nowym odcinku podcastu "Polityczny WF".