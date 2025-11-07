Autorzy "Politycznego WF-u" pamiętają także o Zbigniewie Ziobrze - sprawdziły się ich informacje, że były minister sprawiedliwości, któremu prokuratura stawia 26 zarzutów, na razie nie wróci z Węgier. Czy to błąd? Czy Ziobro się boi, a jeśli tak - czego? I czy to śledczy powinni udowodnić mu winę, a może - jak przekonują niektórzy politycy - sam powinien dowieść, że nie złamał prawa?

W podcaście również o tym, jak politycy udowadniają, że przepisy właściwie ich nie dotyczą, a ponadto o nośnym temacie, jakim są ceny prądu. Rzeczywiście wystarczy złożyć prezydencki projekt ustawy, abyśmy za energię płacili mniej?

"Polityczny WF": Patriotyzm, polityka i race. Co pokazuje Marsz Niepodległości? INTERIA.PL

