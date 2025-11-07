"Polityczny WF": Patriotyzm, polityka i race. Co pokazuje Marsz Niepodległości?
Wojewoda mazowiecki zakazał używania materiałów pirotechnicznych na Marszu Niepodległości, ale czy to przeszkodziłoby Karolowi Nawrockiemu odpalić tam racę? W "Politycznym WF-ie" słyszymy, że prezydent jest sondowany, by zdobyć się na taki gest przeciwstawiający się rządowi. Piotr Witwicki i Marcin Fijołek analizują też w nowym odcinku podcastu Interii, czym właściwie jest dziś Marsz i o czym uświadomi nas 11 listopada?
Autorzy "Politycznego WF-u" pamiętają także o Zbigniewie Ziobrze - sprawdziły się ich informacje, że były minister sprawiedliwości, któremu prokuratura stawia 26 zarzutów, na razie nie wróci z Węgier. Czy to błąd? Czy Ziobro się boi, a jeśli tak - czego? I czy to śledczy powinni udowodnić mu winę, a może - jak przekonują niektórzy politycy - sam powinien dowieść, że nie złamał prawa?
W podcaście również o tym, jak politycy udowadniają, że przepisy właściwie ich nie dotyczą, a ponadto o nośnym temacie, jakim są ceny prądu. Rzeczywiście wystarczy złożyć prezydencki projekt ustawy, abyśmy za energię płacili mniej?
