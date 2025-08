Autorzy "Politycznego WF-u" przedpremierowo zaglądają również do książki Andrzeja Dudy , w której dzieli się on kulisami nie tylko swojego życia prywatnego, ale i 10-letniej prezydentury . Czy wspomnieniowy, 600-stronnicowy tom rzeczywiście namiesza w polityce, jak ustępująca głowa państwa sugeruje w sieci? I jakimi barwami Duda opisuje w nim postać Jarosława Kaczyńskiego ?

W podcaście również o kłótni, która rozgorzała między PiS-em a Konfederacją. Czy to możliwe, że Sławomir Mentzen i jego formacja odmówią wejścia do potencjalnego rządu z partią Kaczyńskiego oraz stronnictwem Grzegorza Brauna? Autorzy nie zapominają również przyjrzeć się sytuacji w Koalicji 15 Października. Prokuratura wezwała Szymona Hołownię po jego słynnych słowach o "zamachu stanu" - niekoniecznie jednak po to, by rzekomego przewrotu w Polsce się doszukać.