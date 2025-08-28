"Polityczny WF": Nawrocki idzie śladem Mentzena? Chce zmienić system

Nie obyło się bez spięć między prezydentem a premierem na pierwszej Radzie Gabinetowej zwołanej przez Karola Nawrockiego. Źródła w Pałacu mówią jednak, że obrady rządu pod przewodnictwem głowy państwa dokładnie tak miały wyglądać - słyszymy w nowym odcinku "Politycznego WF-u". Wszystko mogło potoczyć się jednak zupełnie inaczej, gdyż Rada Ministrów brała pod uwagę "opcję atomową", czyli wymowne milczenie podczas całego wydarzenia. Dlaczego? Wszystko rozbijało się o obecność lub nieobecność szefa BBN Sławomira Cenckiewicza.