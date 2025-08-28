"Polityczny WF": Nawrocki idzie śladem Mentzena? Chce zmienić system
Nie obyło się bez spięć między prezydentem a premierem na pierwszej Radzie Gabinetowej zwołanej przez Karola Nawrockiego. Źródła w Pałacu mówią jednak, że obrady rządu pod przewodnictwem głowy państwa dokładnie tak miały wyglądać - słyszymy w nowym odcinku "Politycznego WF-u". Wszystko mogło potoczyć się jednak zupełnie inaczej, gdyż Rada Ministrów brała pod uwagę "opcję atomową", czyli wymowne milczenie podczas całego wydarzenia. Dlaczego? Wszystko rozbijało się o obecność lub nieobecność szefa BBN Sławomira Cenckiewicza.
W podcaście Interii Marcin Fijołek i Łukasz Szpyrka analizują również serię wet, na jaką zdecydował się Karol Nawrocki. Współpracownicy prezydenta jasno wskazują, że rządzący - aby uniknąć blokowania ustaw - powinni konsultować projekty z Pałacem już podczas ich tworzenia. Czy to oznacza, że Nawrocki chce wprowadzić w Polsce "półprezydencki" system? Dziennikarze zwracają uwagę, że o podobnych rozwiązaniach w kampanii wyborczej mówił Sławomir Mentzen, a ich ważnym elementem miałby być właśnie Rady Gabinetowe.
Nowe wydanie "Politycznego WF-u" również o tym, czy ujawnienie aneksu do raportu o likwidacji WSI wstrząśnie sceną polityczną, a może będzie zaledwie ciekawostką dla historyków. Nie zabrakło też tradycyjnego "kącika antypopulistycznego" - tym razem dotyczy on limuzyny dla prezydenta, która stała się osią głośnego spotu Koalicji Obywatelskiej.
Zobacz nowy odcinek podcastu "Polityczny WF"
