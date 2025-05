Uwagę autorów "Politycznego WF-u" zwróciła również Trzecia Droga , która w wyborczym wyścigu wystawiła Szymona Hołownię . Okazuje się, że większość elektoratu jeszcze nie tak dawno głosującego na koalicję PSL i Polski 2050 niekoniecznie poprze teraz marszałka Sejmu. Wiemy też, co słychać u Karola Nawrockiego - jego sztab złapał wiatr w żagle, gdy na jaw wyszła sprawa kontrowersyjnych spotów i zamieszania wokół NASK , uderzająca w KO .

Reprezentant PiS ma jednak swoje zmartwienia, a zwłaszcza komunikacyjny chaos w temacie kawalerki w Gdańsku. Prowadzący podcast nie mają wątpliwości, że Nawrocki mógł wejść na prostszą drogę, by zostać następcą Andrzeja Dudy. Co jednak poszło nie tak? I czy jest coś, co może nas zaskoczyć, gdy poznamy ostateczne wyniki I tury wyborów prezydenckich?