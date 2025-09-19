"Polityczny WF": Awantura w Warszawie. Czy to Trzaskowski rządzi stolicą?

Burza rozpętała się na sesji Rady Warszawy wokół pomysłu "nocnej ciszy alkoholowej". Idea wprowadzenia jej w całej stolicy, wzorem innych polskich miejscowości, upadła, a jednocześnie pojawiły się pytania, czy najwięcej do powiedzenia w mieście rzeczywiście ma Rafał Trzaskowski. Prezydent "nie upilnował" radnych, a może po prostu nie ma wśród nich posłuchu? I kto, jeśli nie on, jest "rzeczywistym" włodarzem Warszawy? Analizowali to Piotr Witwicki i Marcin Fijołek w nowym odcinku podcastu "Polityczny WF".