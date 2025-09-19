"Polityczny WF": Awantura w Warszawie. Czy to Trzaskowski rządzi stolicą?
Burza rozpętała się na sesji Rady Warszawy wokół pomysłu "nocnej ciszy alkoholowej". Idea wprowadzenia jej w całej stolicy, wzorem innych polskich miejscowości, upadła, a jednocześnie pojawiły się pytania, czy najwięcej do powiedzenia w mieście rzeczywiście ma Rafał Trzaskowski. Prezydent "nie upilnował" radnych, a może po prostu nie ma wśród nich posłuchu? I kto, jeśli nie on, jest "rzeczywistym" włodarzem Warszawy? Analizowali to Piotr Witwicki i Marcin Fijołek w nowym odcinku podcastu "Polityczny WF".
W podcaście nie zabrakło również tematu napięcia między prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim a liderem Konfederacji Sławomirem Mentzenem. Czy możliwe jest, iż w następnej kadencji Sejmu ta ostatnia formacja utworzy nie jeden, a dwa kluby, dzięki czemu części jej obecnych polityków otworzą się drzwi do współpracy z PiS-em?
W "Politycznym WF-ie" także o napięciach wewnątrz Koalicji 15 Października. Dlaczego niektórzy posłowie rządzącego obozu mieliby stać się "opozycją" podczas posiedzenia sejmowej komisji? Autorzy podcastu zastanawiają się też, partią o jakiej tożsamości jest właściwie PO i czym mógł "sparzyć się" Donald Tusk na spotkaniu z własnymi wyborcami.
Zobacz nowy odcinek podcastu "Polityczny WF"!
"Polityczny WF" - podcast commentary Interii! Nowe odcinki co tydzień w serwisie Interia Wydarzenia oraz na platformach streamingowych: YouTube, Spotify oraz Podcasty Apple.
"Polityczny WF" teraz także w wersji telewizyjnej. W programie "Polityczny WF z gościem" na antenie Polsat News Piotr Witwicki i Marcin Fijołek porozmawiają z byłym prezydentem Andrzejem Dudą. Emisja w niedzielę o godzinie 11:00.