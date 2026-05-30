W skrócie W miejscowości Balcarzowice w gminie Ujazd nawałnica zerwała dachy z pięciu budynków i spowodowała ponad 30 zdarzeń.

Służby prowadzą działania ratownicze, polegające na zabezpieczaniu dachów, udrażnianiu dróg oraz usuwaniu powalonych drzew, a wsparcie zapewniają także dodatkowe siły i środki Państwowej Straży Pożarnej.

Z powodu nawałnicy doszło do utrudnień na drogach, a według wstępnej analizy Skywarn Poland przez powiat strzelecki mogła przejść trąba powietrzna o sile co najmniej IF2.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Przez Opolszczyznę przeszła w sobotę wieczorem nawałnica. Jak przekazał Interii zastępca komendanta powiatowego PSP w Strzelcach Opolskich st. bryg. Piotr Zdziechowski, "najtrudniejsza sytuacja występuje w miejscowości Balcarzowice w gminie Ujazd".

- Wiatr wiał tam z tak dużą siłą, że zerwał dachy aż z pięciu budynków - przekazał strażak.

Rozwiń

Jak dodał strażak, służby prowadzą obecnie skoordynowane działania ratownicze. - Na chwilę obecną odnotowaliśmy ponad 30 zdarzeń. W chwili obecnej prowadzone są skoordynowane działania ratownicze, mające na celu przede wszystkim przykrycie uszkodzonych dachów, jak również udrożnienie dróg z powalonych drzew - podkreślił.

Strażacy i władze w akcji. Nawałnica przeszła przez Opolszczyznę

Z komunikatu Komendy Powiatowej PSP w Strzelcach Opolskich wynika, że strażacy interweniowali przy usuwaniu połamanych drzew i zabezpieczaniu budynków mieszkalnych oraz gospodarczych. Najwięcej zgłoszeń pochodziło z Balcarzowic.

"Na szczęście we wszystkich odnotowanych zdarzeniach nikt nie został poszkodowany" - przekazano w oficjalnym komunikacie straży pożarnej. Służby apelują również o ostrożność i śledzenie ostrzeżeń meteorologicznych.

Sytuację monitoruje także Opolski Urząd Wojewódzki. Jak poinformowano, "do działań skierowano dodatkowe siły i środki Państwowej Straży Pożarnej", a na miejscu obecna jest wojewoda opolska Monika Jurek wraz z przedstawicielami służb kryzysowych.

Opolszczyzna. Utrudnienia na drogach i możliwa trąba powietrzna

Nawałnica spowodowała również poważne utrudnienia w ruchu drogowym. W jednym z komunikatów GDDKiA poinformowano o drzewie, które spadło na jezdnię autostrady A4 między węzłami Łany i Strzelce Opolskie.

Według grupy Skywarn Poland - Polscy Łowcy Burz, przez powiat strzelecki mogła przejść trąba powietrzna.

"Wstępna analiza wskazuje, że siła zjawiska osiągnęła co najmniej IF2 w międzynarodowej skali Fujity, co odpowiada prędkości wiatru dochodzącej do około 200 km na godz." - podano w analizie. Służby podkreślają, że sytuacja jest dynamiczna, a skala zniszczeń wciąż jest oceniana.





"DE:KOD": Niemiecki system kaucyjny. W tle bieda i wielkie biznesy INTERIA.PL