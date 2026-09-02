Zatrzymanie po zabójstwie kobiety w Kędzierzynie-Koźlu. Są nowe informacje

Informację o zatrzymaniu mężczyzny w związku z zabójstwem 49-letniej kobiety w Kędzierzynie-Koźlu przekazali dziennikarze RMF FM i Radia Zet. Śledczy nie podzieli się jednak na razie szczegółami tej sprawy. Według pierwszego z tych portali zatrzymany to 19-letni Polak, a w środę ma odbyć się konferencja prasowa służb.

Kędzierzyn-Koźle. Jest zatrzymanie ws. zabójstwa 49-latki

Ciało 49-letniej kobiety zostało w piątek wieczorem znalezione w pobliżu wodospadu w lesie przy osiedlu Żabieniec. Kobieta wyszła na spacer z psem, jej zwłoki dwie godziny później odkrył spacerowicz.

Ze wstępnych ustaleń wynika, że na ciele mieszkanki Kędzierzyna-Koźla ujawniono co najmniej dwie rany tłuczone głowy oraz kolejną zadaną ostry narzędziem w okolicy biodra. Sekcja zwłok została zaplanowana na środę.

Policjanci od kilku dni prowadzili poszukiwania sprawcy. W międzyczasie zaapelowali do kierowców, którzy 28 sierpnia między godz. 14 a 20 przejeżdżali przez okolice osiedla Żabiniec, pobliskich ogródków działkowych i centrum handlowego Odrzańskie Ogrody o podzielenie się nagraniami z zamontowanych w pojazdach kamer.

- Zabezpieczamy monitoringi, zapisy z kamer samochodowych. Powoli zawężamy krąg potencjalnych podejrzanych - mówiła po zabójstwie aspirant Ewelina Karpińska z Zespołu Prasowego KWP w Opolu w rozmowie z portalem "Fakt".

Zabójstwo w Kędzierzynie-Koźlu. Nowe informacje

Do Kędzierzyna-Koźla skierowano także dodatkowe siły policyjne. - Jeśli ktoś poczuje się zagrożony lub posiada informacje mogące pomóc w śledztwie, prosimy o kontakt z policją - przekazała asp. Karpińska.

Z kolei orok. Stanisław Bar, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Opolu przekazał "Faktowi", że 49-latka nie miała wrogów, była lubiana w swoim środowisku. - Z mężem stanowili zgodną parę. W miejscu zamieszkania nie było żadnych interwencji - wskazał.

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