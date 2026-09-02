W skrócie Policja zatrzymała 19-latka, który miał przy sobie nóż i młotek, w związku z zabójstwem kobiety w Kędzierzynie-Koźlu.

Mężczyzna pozostaje osobą podejrzewaną, a decyzja o zarzutach zależy od wyników ekspertyz dotyczących śladów genetycznych i biologicznych znalezionych na narzędziach oraz w plecaku.

Prokuratura podała, że zatrzymany może mieć związek z innym przestępstwem o podobnym charakterze.

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Rzeczniczka KWP w Opolu asp. Ewelina Karpińska poinformowała, że mężczyzna został zatrzymany we wtorek, po trzech dniach poszukiwań. - Doszło do niego w godzinach popołudniowych, kiedy policjanci otrzymali kolejne zgłoszenie od mieszkańców. Pojechali je zweryfikować na miejsce zbrodni - wskazała.

Zgłoszenie dotyczyło podejrzanego przedmiotu, który znaleziono w pobliżu - on ostatecznie nie miał związku ze sprawą. Po przyjeździe funkcjonariusze zauważyli jednak na skraju lasu na osobę, która odpowiadała rysopisowi mężczyzny wytypowanemu na podstawie analizy monitoringu.

Zabójstwo w Kędzierzynie-Koźlu. Nowe informacje z prokuratury

- Podczas kontroli, zarówno kontroli osobistej, jak i kontroli plecaka, funkcjonariusze znaleźli nóż oraz młotek, czyli narzędzie, które od początku było typowane jako narzędzie zbrodni. Mężczyzna został natychmiast zatrzymany - przekazała asp. Karpińska.

Policjantka podkreśliła, że przez cały czas trwania działań służb mieszkańcy Kędzierzyna-Koźla byli bezpieczni.

- Zatrzymany to 19-letni mieszkaniec powiatu kędzierzyńskiego. Na ten moment ma on status osoby podejrzewanej, nie wydano jeszcze postanowienia o przedstawieniu zarzutów. Zostanie one wydane, o ile będą ku temu podstawy, po otrzymaniu ekspertyz, które zostały zlecone w trybie pilnym - dodał z kolei rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Opolu, prok. Stanisław Bar.

Jak poinformował, celem ekspertyz jest identyfikacja śladów genetycznych i biologicznych na domniemanym narzędziu zbrodni oraz plecaku 19-latka. - W jego wnętrzu ujawniono ślady, które mogły zostać pozostawione przez krew - wskazał.

Kędzierzyn-Koźle. Zabójstwo 49-latki, zatrzymano 19-latka

Podczas konferencji poinformowano także, że zatrzymany mężczyzna mógł mieć związek z innym przestępstwem, do którego doszło w ostatnim czasie.

Nie jest to jednak sprawa ataku na 12-latkę. - Niewykluczone, że będą podstawy, aby w śledztwie stawiać zarzuty dotyczące jeszcze innego zdarzenia - dodał prok. Bar.

Jak wyjaśnił, chodzi o przestępstwo o "podobnym charakterze i przebiegu", skierowane przeciwko życiu i zdrowiu, do którego doszło na terenie Opolszczyzny. - To zdarzenie nie zakończyło się śmiercią, ale stan zdrowia pokrzywdzonego wciąż jest ciężki - wyjaśnił.

19-latek na razie nie składał wyjaśnień w związku ze sprawą, ale, jak poinformował prok. Bar, podczas zatrzymania przekazał funkcjonariuszom informacje, które mogą okazać się znaczące dla śledztwa. Dotychczasowe ustalenia wskazują, że 49-latka była przypadkową ofiarą.

Nie wiadomo jeszcze, czy zatrzymany leczył się psychiatrycznie, ani czy był wcześniej karany. W ocenie prokuratora jest zbyt wcześnie, aby mówić o konkretnych motywach.

Ciało 49-letniej kobiety w piątek wieczorem znaleziono w lesie przy osiedlu Żabieniec. Kobieta wyszła na spacer z psem, jej zwłoki dwie godziny później odkrył spacerowicz. Ze wstępnych ustaleń wynika, że na ciele mieszkanki Kędzierzyna-Koźla ujawniono co najmniej dwie rany tłuczone głowy oraz kolejną zadaną ostry narzędziem w okolicy biodra.



