W skrócie Kierowca Porsche uderzył w budynek stacji paliw przy ulicy Oświęcimskiej w Opolu i uciekł z miejsca zdarzenia.

Policja prowadzi obławę i posiada informacje o numerach rejestracyjnych pojazdu oraz leasingu.

Policja apeluje do świadków o kontakt i informuje, że nikt nie ucierpiał w wyniku zdarzenia.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Według informacji podanych przez policjantów, do groźnie wyglądającego zdarzenia doszło w poniedziałek po południu przy ulicy Oświęcimskiej w Opolu.

Kierujący samochodem marki Porsche uderzył w budynek stacji paliw, a następnie uciekł z miejsca zdarzenia.

Opole. Wjechał w stację paliw, zbiegł. Trwa obława

- Na miejscu interweniuje kilka radiowozów. Kierujący uciekł przed przyjazdem policji. Może być pod wpływem alkoholu - przekazała w rozmowie z Interią kom. Agnieszka Żyłka, rzecznik opolskiej policji. I dodała: - Patrole penetrują miasto w celu znalezienia pojazdu.

- Mamy ustalone tablice rejestracyjne i wiemy, że jest to samochód w leasingu, więc niebawem poznamy pełne dane - zaznaczyła funkcjonariuszka.

Wiadomo, że w wyniku zdarzenia nikt nie ucierpiał. - Samochód po zderzeniu z budynkiem był w takim stanie, że mógł odjechać - powiedziała Żyłka.

Obława w Opolu. Policja apeluje do świadków

Jednocześnie oficer prasowa zaapelowała do świadków zdarzeniami, aby ci kontaktowali się z policją.

- Apelujemy, by każdy kto widział zdarzenie, wie, w którym kierunku oddalił się kierujący lub wie, gdzie może przebywać, skontaktował się z nami. Najprawdopodobniej był nietrzeźwy, jednak potwierdzić to może jedynie badanie alkomatem - wskazała kom. Agnieszka Żyłka.

