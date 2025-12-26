W skrócie Funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei ujawnili brak fragmentu szyny na trasie Sławięcice-Rudziniec, a sprawę badają specjalistyczne służby.

Eksperci z PKP sugerują, że uszkodzenie mogło być spowodowane niską temperaturą, jednak traktowane jest bardzo poważnie.

W tle są incydenty dywersyjne na kolei z listopada oraz poszukiwania dwóch obywateli Ukrainy podejrzanych o działania na rzecz rosyjskiego wywiadu.

"Na linii kolejowej nr 137 relacji Sławięcice-Rudziniec (funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei - red.) ujawnili brak fragmentu szyny kolejowej" - podała Komenda Główna Policji w piątkowym komunikacie.

Na miejsce natychmiast wezwano wyspecjalizowane służby: funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Centralnego Biura Śledczego.

Opolskie. Na trasie pociągu SOK ujawniła ubytek szyny kolejowej

Następnie przeprowadzono dokładnie oględziny miejsca. Specjaliści z PKP orzekli, że ubytek fragmentu szyny kolejowej mógł powstać w wyniku niskiej temperatury powietrza.

Należy zaznaczyć, że jest to wstępna opinie. Przypomnijmy, w Interii informowaliśmy o siarczystych mrozach w okresie świąt Bożego Narodzenia. W nocy termometry pokazywały w niektórych regionach Polski nawet -12 stopni Celsjusza.

"Niemniej, służby bardzo poważnie traktują każde tego typu zdarzenie i realizują czynności w niezbędnym zakresie" - podała w komunikacie policja.

Akty dywersji na kolei. Służby szukają dwóch obywateli Ukrainy

Polskie służby są w stanie gotowości po listopadowych incydentach na kolei. Do aktów dywersji doszło w dniach 15-16 listopada na trasie Warszawa - Dorohusk.

Niedaleko stacji Mika eksplozja ładunku wybuchowego zniszczyła tor kolejowy. W innym miejscu, niedaleko stacji kolejowej Gołąb, pociąg z 475 pasażerami musiał nagle hamować z powodu uszkodzonej linii kolejowej.

Poszukiwanym w związku ze sprawą Jewgienijowi Iwanowowi i Ołeksandrowi Kononowowi prokuratura postawiła zarzuty dotyczące dokonania aktów dywersji na rzecz wywiadu Federacji Rosyjskiej przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej. Grozi im kara dożywotniego pozbawienia wolności. Za Ukraińcami wystawiono czerwone noty Interpolu.

