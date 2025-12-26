Uszkodzone szyny w Opolskiem, poinformowano ABW. Komunikat policji
Brak fragmentu szyny kolejowej przykuł uwagę funkcjonariuszy Straży Ochrony Kolei patrolujących teren w woj. opolskim. Wezwani na miejsce specjaliści z PKP wstępnie stwierdzili, że ubytek jest efektem niskiej temperatury powietrza. W sprawę zaangażowano jednak wyspecjalizowane służby: ABW oraz CBŚ.
"Na linii kolejowej nr 137 relacji Sławięcice-Rudziniec (funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei - red.) ujawnili brak fragmentu szyny kolejowej" - podała Komenda Główna Policji w piątkowym komunikacie.
Na miejsce natychmiast wezwano wyspecjalizowane służby: funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Centralnego Biura Śledczego.
Opolskie. Na trasie pociągu SOK ujawniła ubytek szyny kolejowej
Następnie przeprowadzono dokładnie oględziny miejsca. Specjaliści z PKP orzekli, że ubytek fragmentu szyny kolejowej mógł powstać w wyniku niskiej temperatury powietrza.
Należy zaznaczyć, że jest to wstępna opinie. Przypomnijmy, w Interii informowaliśmy o siarczystych mrozach w okresie świąt Bożego Narodzenia. W nocy termometry pokazywały w niektórych regionach Polski nawet -12 stopni Celsjusza.
"Niemniej, służby bardzo poważnie traktują każde tego typu zdarzenie i realizują czynności w niezbędnym zakresie" - podała w komunikacie policja.
Akty dywersji na kolei. Służby szukają dwóch obywateli Ukrainy
Polskie służby są w stanie gotowości po listopadowych incydentach na kolei. Do aktów dywersji doszło w dniach 15-16 listopada na trasie Warszawa - Dorohusk.
Niedaleko stacji Mika eksplozja ładunku wybuchowego zniszczyła tor kolejowy. W innym miejscu, niedaleko stacji kolejowej Gołąb, pociąg z 475 pasażerami musiał nagle hamować z powodu uszkodzonej linii kolejowej.
Poszukiwanym w związku ze sprawą Jewgienijowi Iwanowowi i Ołeksandrowi Kononowowi prokuratura postawiła zarzuty dotyczące dokonania aktów dywersji na rzecz wywiadu Federacji Rosyjskiej przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej. Grozi im kara dożywotniego pozbawienia wolności. Za Ukraińcami wystawiono czerwone noty Interpolu.