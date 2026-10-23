Ukradł karetkę i rzucił się do ucieczki. Ranna policjantka, padły strzały

W skrócie Policjanci w powiecie brzeskim zatrzymali 45-latka, który uciekał skradzioną karetką pogotowia.

W trakcie pościgu mężczyzna przebił blokadę drogową i potrącił 44-letnią policjantkę, która doznała lekkich obrażeń ręki.

Zatrzymanie sprawcy stało się możliwe dopiero po użyciu broni służbowej i przestrzeleniu opony w skradzionym pojeździe.

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Do groźnych zdarzeń doszło między Łosiowem a Leśniczówką w powiecie brzeskim (woj. opolskie), gdzie funkcjonariusze policji zatrzymali 45-latka, który poruszał się skradzioną wcześniej karetką.

Jak relacjonowała w rozmowie z polstanews.pl asp. szt. Patrycja Kaszuba, interwencja rozpoczęła się, kiedy policjanci podczas rutynowego patrolu na ulicach Brzegu zauważyli pojazd, który odpowiadał opisowi skradzionej na terenie Dolnego Śląska karetki.

Łosiów, Brzeg. 45-latek w skradzionej karetce uciekał przed policją

- Funkcjonariusze podjęli próbę zatrzymania pojazdu, ale kierujący nim mężczyzna nie stosował się do sygnałów. Wtedy policjanci podjęli pościg - przekazała.

W trakcie akcji policja podjęła próbę ustawienia blokady drogowej, aby zatrzymać skradziony pojazd. 45-latek, który siedział za kierownicą, pokonał jednak przeszkodę, potrącając przy tym jedną z obecnych na miejscu policjantek.

44-letnia kobieta nie odniosła poważniejszych obrażeń. - Są to przede wszystkim otarcia oraz obrażenia ręki - mówił na antenie Polsat News reporter Maciej Krzemiński. - Jest pod opieką medyków, jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo - zapewniła z kolei asp. szt. Kaszuba.

45-latek uciekał, stwarzając zagrożenie dla innych uczestników ruchu drogowego. Ostatecznie udało się go zatrzymać, kiedy funkcjonariusze użyli broni służbowej i przestrzelili jedną z opon.

Policyjny pościg za skradzioną karetką. To nie pierwsze wykroczenie zatrzymanego

- Mężczyzna używał już wcześniej ambulansów do swoich oszustw - przekazał Krzemiński. Jak się okazuje, 45-latek z Brzegu był znany policji i poszukiwany przez służby.

- Kilka lat wcześniej podszywał się pod ratownika medycznego i w okolicach parafii czy sklepów naciągał ludzi, aby pożyczyli mu kilkaset złotych pod pretekstem zepsucia się jego pojazdu - wyjaśnił reporter.

Zatrzymany tłumaczył osobom, które próbował oszukać, że potrzebuje pieniędzy, aby zapłacić za lawetę. - W ten sposób dokonał nawet kilkudziesięciu wyłudzeń - dodał. Policja apeluje o kontakt do osób, które mogły paść jego ofiarą.



