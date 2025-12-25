Tragiczny wypadek w Zielęcicach. Nowe informacje prokuratury

Oprac.: Alicja Krause

Trwa wyjaśnianie przyczyn tragicznego wypadku drogowego, do którego doszło w środę w Zielęcicach pod Brzegiem. Czołowo zderzyły się tam dwa pojazdy osobowe. Śmierć ponieśli wszyscy podróżni. Do ustalenia tożsamości pasażerów volkswagena niezbędne będzie przeprowadzenie badań DNA. Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Opolu Stanisław Bar przekazał, że termin autopsji ofiar wypadku będzie ustalany z biegłym w poniedziałek.

Zniszczony pojazd po poważnym wypadku drogowym leży na poboczu, wokół rozstawione są samochody służb ratunkowych, w tym straż pożarna z włączonymi niebieskimi światłami, widoczna jest także tablica informacyjna i sygnalizacja ostrzegawcza.
W tragicznym wypadku pod Brzegiem zginęło sześć osób. Trwa wyjaśnianie przyczyn zdarzeniaPolsat News

W skrócie

  • W środę w Zielęcicach (woj. opolskie) doszło do tragicznego wypadku, w którym zginęło sześć osób.
  • Policja i prokuratura prowadzą działania mające na celu ustalenie przyczyn zderzenia oraz tożsamości ofiar.
  • Do identyfikacji pasażerów volkswagena niezbędne będzie przeprowadzenie badań DNA
Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Opolu Stanisław Bar przekazał, że w poniedziałek będzie ustalany z biegłym termin autopsji ofiar wypadku.

Do zdarzenia doszło w środę rano przy skrzyżowaniu dwóch dróg krajowych w Zielęcicach pod Brzegiem. Z nieznanych jeszcze przyczyn, czołowo zderzyły się dwa samochody osobowe: Ford Kuga, kierowany przez 59-letniego mieszkańca Brzegu oraz Volkswagen Passat, którym jechało pięć osób.

Służby ratunkowe pracują przy drodze obok rozbitego samochodu, używane są wozy strażackie, strażacy i ratownicy analizują miejsce wypadku, po jednej stronie rozciąga się pole, na drugim planie widać kolejne pojazdy służb.
Wypadek w Zielęcicach pod Brzegiem. Nie żyje sześć osóbPolsat News

Tragiczny wypadek w Zielęcicach. Nie żyje sześć osób

Według relacji rzeczniczki KPP w Brzegu asp. sztab. Patrycji Kaszuby, w wypadku zginęli wszyscy podróżujący obydwoma samochodami. Kiedy na miejsce zdarzenia przyjechali pierwsi ratownicy, zobaczyli zmiażdżonego forda i płonącego volkswagena.

Do tej pory udało się ustalić personalia kierowcy forda. Nie wiadomo natomiast, kto podróżował passatem. Do ustalenia tożsamości ofiar konieczne będzie przeprowadzenie badań DNA.

Rozbite auto po poważnym wypadku leżące przy poboczu, fragmenty wraku rozrzucone po okolicy, w tle dwie lawety i ratownicy ubrani w odblaskowe kamizelki przygotowujący się do usunięcia pojazdu, otoczenie stanowi wiejska droga i pola.
W Zielęcicach zderzyły się dwa samochody. Trwa wyjaśnianie przyczyn wypadkuPolsat News

Rzecznik opolskiej Prokuratury Okręgowej wyjaśnił, że po zgromadzeniu śladów i materiałów dowodowych na miejscu zdarzenia, przeprowadzona będzie ich analiza, mająca na celu wyjaśnienie okoliczności i przyczyn wypadku. W poniedziałek prokuratura będzie ustalała z biegłym termin autopsji ofiar wypadku.

Policja nie informuje, czy zgłosili się świadkowie zdarzenia. Osoba, która wezwała służby ratunkowe, poinformowała tylko o palącym się na drodze passacie.

