Tragiczny wypadek w Opolskiem. Śledczy podali nowe informacje o ofiarach
Pięć osób, które zginęły we wtorkowym wypadku samochodowym pod Brzegiem, to najprawdopodobniej obywatele Ukrainy - poinformował w sobotę rzecznik Prokuratury Okręgowej w Opolu Stanisław Bar. W tragedii śmierć poniósł także 59-letni mieszkaniec Brzegu.
Do wypadku doszło we wtorek pod Brzegiem, przy skrzyżowaniu dwóch dróg krajowych.
W dotychczas nieustalonych okolicznościach doszło do czołowego zderzenia Forda Kugi, którym kierował 59-letni mieszkaniec Brzegu, z Volkswagenem Passatem.
W wyniku zderzenia Volkswagen stanął w płomieniach. Na miejscu zginął kierowca forda oraz pięć osób podróżujących Passatem.
Tragiczny wypadek pod Brzegiem. Zginęli obywatele Ukrainy
Jak poinformował rzecznik Prokuratury Okręgowej w Opolu, służby uzyskały informacje, że volkswagenem podróżowali obywatele Ukrainy. W celu ustalenia ich tożsamości najprawdopodobniej konieczne będzie przeprowadzenie badań DNA.
W poniedziałek zostanie ustalony termin sekcji zwłok ofiar wypadku.
Prokuratura nie wypowiada się na temat przebiegu ani przyczyn wypadku do czasu zakończenia prac przez powołanego w tym celu biegłego z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych.