Do wypadku doszło we wtorek pod Brzegiem, przy skrzyżowaniu dwóch dróg krajowych.

W dotychczas nieustalonych okolicznościach doszło do czołowego zderzenia Forda Kugi, którym kierował 59-letni mieszkaniec Brzegu, z Volkswagenem Passatem.

W wyniku zderzenia Volkswagen stanął w płomieniach. Na miejscu zginął kierowca forda oraz pięć osób podróżujących Passatem.

Tragiczny wypadek pod Brzegiem. Zginęli obywatele Ukrainy

Jak poinformował rzecznik Prokuratury Okręgowej w Opolu, służby uzyskały informacje, że volkswagenem podróżowali obywatele Ukrainy. W celu ustalenia ich tożsamości najprawdopodobniej konieczne będzie przeprowadzenie badań DNA.

W poniedziałek zostanie ustalony termin sekcji zwłok ofiar wypadku.

Prokuratura nie wypowiada się na temat przebiegu ani przyczyn wypadku do czasu zakończenia prac przez powołanego w tym celu biegłego z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych.

