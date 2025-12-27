Tragiczny wypadek w Opolskiem. Śledczy podali nowe informacje o ofiarach

Monika Bortnowska

Pięć osób, które zginęły we wtorkowym wypadku samochodowym pod Brzegiem, to najprawdopodobniej obywatele Ukrainy - poinformował w sobotę rzecznik Prokuratury Okręgowej w Opolu Stanisław Bar. W tragedii śmierć poniósł także 59-letni mieszkaniec Brzegu.

W tragicznym wypadku samochodowym w Brzegu zginęło sześć osób
W tragicznym wypadku samochodowym w Brzegu zginęło sześć osóbKrzysztof ŚwiderskiPAP

Do wypadku doszło we wtorek pod Brzegiem, przy skrzyżowaniu dwóch dróg krajowych.

W dotychczas nieustalonych okolicznościach doszło do czołowego zderzenia Forda Kugi, którym kierował 59-letni mieszkaniec Brzegu, z Volkswagenem Passatem.

W wyniku zderzenia Volkswagen stanął w płomieniach. Na miejscu zginął kierowca forda oraz pięć osób podróżujących Passatem.

Tragiczny wypadek pod Brzegiem. Zginęli obywatele Ukrainy

Jak poinformował rzecznik Prokuratury Okręgowej w Opolu, służby uzyskały informacje, że volkswagenem podróżowali obywatele Ukrainy. W celu ustalenia ich tożsamości najprawdopodobniej konieczne będzie przeprowadzenie badań DNA.

W poniedziałek zostanie ustalony termin sekcji zwłok ofiar wypadku.

Prokuratura nie wypowiada się na temat przebiegu ani przyczyn wypadku do czasu zakończenia prac przez powołanego w tym celu biegłego z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych.

