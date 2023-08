Jak dowiedział się reporter Polsat News, we wtorek po godzinie 17:00 do służb ratunkowych wpłynęło zgłoszenie od operatora nr alarmowego 112 o tragicznym zdarzeniu.

Opole. Zwłoki dwojga dzieci znalezione w mieszkaniu

Pojawiają się jednak sprzeczne doniesienia co do tożsamości kobiety. Nieoficjalne źródła nie są zgodne co do pokrewieństwa kobiety z dziećmi. Z ustaleń RMF wynika, że dzieci miała zabić ich własna matka.