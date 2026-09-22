W skrócie Na trzy miesiące został aresztowany 47-latek podejrzewany o związek ze śmiercią swojej żony w Skorogoszczy, a decyzję podjęto bez przesłuchania ze względu na jego stan zdrowia.

Do tragicznego zdarzenia doszło podczas domowej awantury, po której policja zabezpieczyła narzędzia mogące mieć związek ze śmiercią 41-latki.

Nastoletnimi dziećmi pary zaopiekowali się bliscy, wynika z doniesień mediów.

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Do tragedii w miejscowości Skorogoszcz w woj. opolskim, otwiera się w nowym oknie doszło w miniony weekend. W niedzielę po godz. 4 rano do policjantów wpłynęło zgłoszenie o awanturze domowej. Po przybyciu pod wskazany adres mundurowi znaleźli zwłoki 41-letniej kobiety.

W sprawie zatrzymany został 47-letni mąż denatki. Zabezpieczone zostały także narzędzia, które mogły służyć do popełnienia zbrodni. Według nieoficjalnych doniesień "Faktu" para była ze sobą w związku od wielu lat, a w sobotę wzięła ślub.

We wtorek - jak ustaliło Radio Opole - podjęta została decyzja o tymczasowym aresztowaniu 47-latka na trzy miesiące.

Agnieszka Bucheld, prokurator rejonowa z Brzegu, poinformowała rozgłośnię, że na razie nie przesłuchano mężczyzny, gdyż nie pozwala na to jego stan zdrowia. Jest jednak decyzja o postawieniu mu zarzutu.

- Zgodnie z przepisami należy to zrobić w terminie siedmiu dni od ustania przyczyn, dla których tego nie można było zrobić teraz. Z uwagi na stan zdrowia tej czynności wykonać nie można, więc jeżeli ta przeszkoda minie, mamy siedem dni na wykonanie czynności z podejrzanym - wytłumaczyła. Mężczyźnie może grozić nawet dożywocie.

Nowe informacje po tragedii w Skorogoszczy. Są wyniki sekcji zwłok

W poniedziałek przeprowadzona została sekcja zwłok zmarłej 41-latki - ustalił z kolei portal o2. Prokuratura nie chce jednak mówić o szczegółach.

- Czekamy na opinię ostateczną, która wskaże nam, co było bezpośrednią przyczyną zgonu, czy było to jedno z obrażeń, które okazało się śmiertelne, czy to był szereg obrażeń. Tego nie wiem - powiedziała prokurator Bucheld.

W mediach pojawiły się doniesienia, że narzędziem zbrodni mogła być siekiera. Prokuratura jak na razie nie potwierdziła tych informacji.

- Zostały zabezpieczone narzędzia, które ujawniono w miejscu zdarzenia. Dopiero po ich ekspertyzie, po porównaniu z protokołem w sekcji zwłok oraz badaniami czy to daktyloskopijnymi, czy genetycznymi, ustalimy, które narzędzie było wykorzystane - wyjaśniła prok. Bucheld.

Skorogoszcz. Tragedia tuż po ślubie. Wiadomo, co z dziećmi pary

Prokurator rejonowa w Brzegu poinformowała też portal, że nastoletnimi dziećmi pary zaopiekowali się ich bliscy. Na miejscu tragedii zjawili się m.in. dziadkowie dzieci.

To córka nowożeńców miała wezwać służby - twierdzi o2. Portal Opolska 360 informował wcześniej, że w chwili zatrzymania 47-latek był kompletnie pijany.

W mediach pojawiały się informacje o rzekomych częstych awanturach i interwencjach policji w tym domu, które jednak zdementowała w rozmowie z Interią oficer prasowa KPP w Brzegu.

- Tam nie było żadnych interwencji. Pierwsze zgłoszenie i pierwsza interwencja była wczoraj rano (w niedzielę rano - red.), sprawdziliśmy systemy policyjne - powiedziała aspirant sztabowa Patrycja Kaszuba.



