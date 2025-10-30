Szkoła podstawowa we Włodarach ostrzelana. Ewakuacja uczniów
Uczniowie ze szkoły podstawowej we Włodarach (woj. opolskie) zostali w czwartek ewakuowani. - W kierunku budynku miały paść strzały - poinformowała Interię policja. Funkcjonariusze zatrzymali podejrzanego w tej sprawie. Nikomu nic się nie stało, a młodzież została odebrana przez rodziców.
- Około godziny 9:30 otrzymaliśmy zgłoszenie, że ktoś oddał kilka strzałów z tzw. wiatrówki w kierunku szkoły w miejscowości Włodary w gminie Korfantów - przekazała w rozmowie z Interią mł. asp. Janina Kędzierska z nyskiej policji.
Policjanci po przybyciu na miejsce wstępnie ustalili, że doszło do uszkodzenia czterech szyb w oknach na pierwszym i drugim piętrze budynku.
Włodary. Ewakuacja szkoły. Padły strzały
Funkcjonariuszka dodała, że dyrekcja szkoły zdecydowała o tym, żeby rodzice odebrali dzieci. - Nikomu nic się nie stało - zapewniła.
- Wszystkie dzieci zostały odebrane przez rodziców i wróciły do domów. Szkoła współpracuje z policją - przekazała z kolei Danuta Babicz, dyrektorka Zespołu Szkolno-Przedszkolnego we Włodarach.
Mł. asp. Janina Kędzierska poinformowała również, że "policja zatrzymała podejrzanego w tej sprawie mężczyznę". - Będą z nim wykonywane dalsze czynności - dodała.
Więcej informacji wkrótce...