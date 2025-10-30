- Około godziny 9:30 otrzymaliśmy zgłoszenie, że ktoś oddał kilka strzałów z tzw. wiatrówki w kierunku szkoły w miejscowości Włodary w gminie Korfantów - przekazała w rozmowie z Interią mł. asp. Janina Kędzierska z nyskiej policji.

Policjanci po przybyciu na miejsce wstępnie ustalili, że doszło do uszkodzenia czterech szyb w oknach na pierwszym i drugim piętrze budynku.

Włodary. Ewakuacja szkoły. Padły strzały

Funkcjonariuszka dodała, że dyrekcja szkoły zdecydowała o tym, żeby rodzice odebrali dzieci. - Nikomu nic się nie stało - zapewniła.

- Wszystkie dzieci zostały odebrane przez rodziców i wróciły do domów. Szkoła współpracuje z policją - przekazała z kolei Danuta Babicz, dyrektorka Zespołu Szkolno-Przedszkolnego we Włodarach.

Mł. asp. Janina Kędzierska poinformowała również, że "policja zatrzymała podejrzanego w tej sprawie mężczyznę". - Będą z nim wykonywane dalsze czynności - dodała.

Więcej informacji wkrótce...

Mucha w "Gościu Wydarzeń" o rządach PiS: To było państwo mafijne Polsat News Polsat News