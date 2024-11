Do zdarzenia doszło we wtorek, jednak dopiero teraz policja podała szczegóły tragicznego wypadku. Na wysokości miejscowości Wierzch (woj. opolskie) kierowca osobowego opla zjechał na pobocze i stracił panowanie nad pojazdem, a następnie wjechał na przeciwległy pas ruchu, zderzając się bocznie z ciężarowym volvo. Wskutek zdarzenia zginął 52-letni pasażer, natomiast kierujący osobówką w stanie ciężkim trafił do szpitala.

