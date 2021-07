Skakali po radiowozach. Zdjęcia zamieścili w sieci

Najpierw pozowali do zdjęć, wspinając się na radiowozy, a potem celowo zniszczyli karoserię. Wszystko zamieścili w mediach społecznościowych. To właśnie tam na ich trop wpadła policja. Dwaj młodzi mężczyźni z powiatu strzeleckiego zostali zatrzymani. Grozi im kara nawet do pięciu lat pozbawienia wolności.

Zdjęcie Nastolatkowie zdjęcia publikowali w sieci / Policja