W skrócie 17-letni Łukasz G. przyznał się na nagraniu do zabójstwa dwóch członków rodziny w Kadłubie.

Policja i lokalne władze zaapelowały o zaprzestanie rozprzestrzeniania nagrań z miejsca zbrodni.

Eksperci sugerują, że zachowanie podejrzewanego może świadczyć o "głębokich zaburzeniach psychicznych".

Oświadczenie zatrzymanego Łukasza G. pojawiło się w sieci, a jego oryginalność potwierdziła "Nowa Trybuna Opolska". Na dwuminutowym nagraniu 17-latek przyznał, że pozbawił życia dwóch członków swojej rodziny. - Dzień dobry, jestem rodzinnym mordercą, zabiłem dwóch osobników w moim domu - tak się "przedstawia".

Podwójne zabójstwo w Kadłubie. 17-latek opublikował oświadczenie

Tłumacząc motywy swojej zbrodni, nastolatek stwierdził, że według niego "morderstwo to jest część życia człowieka". - Kiedyś się ludzie zabijali, nie było problemu - dodał Łukasz G.

Podejrzewany o popełnienie zbrodni w Kadłubie wskazał również na możliwy konflikt pomiędzy nim, a jego ojczymem. Miało do niego dojść w związku z problemami 17-latka w miejscu pracy. Ojczym miał bowiem nalegać, aby nastolatek nie rezygnował z zatrudnienia.

Łukasz G. na nagraniu podkreślił, że nie jest chory (najprawdopodobniej psychicznie), a na filmiku może wydawać się zestresowany, ponieważ "wcześniej nigdy nikogo nie zabił, nawet zwierzęcia".

"NTO" zwraca uwagę, że nagranie przygotowane i opublikowane przez 17-latka może nosić znamiona pochwalania zbrodni. Ponadto ma być ono próbą racjonalizacji morderstwa.

Zachowanie 17-latak może świadczyć o "głębokich zaburzeniach psychicznych"

Dziennik skontaktował się ponadto z socjologiem i kryminologiem Pawłem Moczydłowskim, który stwierdził, że czyn, którego dokonał Łukasz G. oraz fakt, że udokumentował całą zbrodnię, mogą świadczyć o "głębokich zaburzeniach psychicznych".

- Wygląda na to, że ten nastolatek może mieć głębokie zaburzenia osobowości, które zrodziły się po tym, jak w okresie dojrzewania był odtrącany np. przez kolegów, znajomych lub bliskich - stwierdził Moczydłowski.

Kryminolog dodał następnie, że w jego ocenie "to, że nagrał on (podejrzewany - przyp. red.) moment zabójstwa, to była potrzeba jego zaistnienia".

Zbrodnia na Opolszczyźnie. Narzędziem mogła być siekiera

Do tragicznego zdarzenia doszło w nocy ze środy na czwartek w Kadłubie, niedaleko Strzelec Opolskich. Rzeczniczka strzeleckiej policji mł. asp. Dorota Janać przekazała wówczas, że funkcjonariusze znaleźli w jednym z domów ciała kobiety i mężczyzny.

Ofiarami okazali się 92-latka oraz 38-latek. Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Opolu Stanisław Bar poinformował, że mieli oni na ciele liczne rany rąbane. Z tego powodu przyjęto, że narzędziem zbrodni mogła być siekiera.

Podejrzewanym w sprawie okazał się 17-letni pasierb zamordowanego mężczyzny, który mieszkał wraz z ofiarami. Do jego zatrzymania doszło w czwartek po godzinie 13.00. Policja przekazała wówczas, że nie udało się jeszcze zabezpieczyć narzędzia zbrodni.

Opolskie. Zbrodnia w Kadłubie. 17-latek w rękach służb

Dodajmy, że na trop morderstwa i podejrzewanego udało się trafić dzięki pracy Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, który dotarł do nagrań sugerujących, że mogło dojść do zbrodni. "NTO" informuje, że na filmikach było widać przygotowania do czynu oraz sam moment zabójstwa.

Wspomniane materiały wyciekły do sieci. Z tego powodu opolska policja zaapelowała do internautów o zaprzestanie dalszego rozprzestrzeniania nagrań. "Apelujemy o powstrzymanie się od publikowania i udostępniania drastycznych zdjęć oraz nagrań z miejsca zbrodni" - przekazali funkcjonariusze.

"W obliczu całej tragedii, rodzina zmarłej 92-latki i 38-latka zasługuje na uszanowanie ich prywatności. Nikt nie chciałby znaleźć się w podobnej sytuacji i oglądać śmierci ani cierpienia bliskiej osoby w Internecie" - zaznaczyli mundurowi, dodając, że "szacunek dla zmarłych w wyniku dzisiejszej zbrodni i ich bliskich jest ważniejszy niż jakiekolwiek zasięgi i lajki".

Ponadto, ze względu na rozpowszechnianie filmików w mediach społecznościowych, przedstawiciele rady rodziców szkoły w Kadłubie wystosowali specjalne ostrzeżenie. - Warto powiadomić rodziców, by szczególnie dzisiaj kontrolowali, co ich dzieci oglądają w telefonach - ostrzegła jedna z matek, cytowana przez "NTO".

Źródło: "Nowa Trybuna Opolska"

