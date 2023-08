Opole. Zarzuty dla matki za zabójstwo dzieci

Prokurator Stanisław Bar potwierdził, że to dziadkowie zgłosili we wtorek zbrodnię na policję. - To byli rodzice partnera kobiety, ojca dzieci. Byli z umówieni z 34-latką. Chcieli dostać się do mieszkania, ale było ono zabarykadowane - podkreślił prokurator.