Prudnik: Zaginęła 15-letnia Wiktoria Martyka

Zaginęła 15-letnia Wiktoria Martyka - informują prudniccy funkcjonariusze. Nastolatka wyszła z domu we wtorek i do tej pory nie wróciła do domu ani nie nawiązała kontaktu z rodziną. Policjanci apelują o pomoc.

Reklama

Informację o zaginięciu nastolatki policjanci z Prudnika (woj. opolskie) zamieścili w mediach społecznościowych. Nastolatka wyszła z domu 6 kwietnia ok. godz. 20.40.

Reklama

Jak podają funkcjonariusze, Wiktoria Martyka ma ok. 160 cm wzrostu, jest szczupłej budowy ciała. W dniu zaginięcia ubrana była w czarną kurtkę, czarne spodnie oraz czarne buty sportowe z białą podeszwą.

Osoby, które znają miejsce pobytu zaginionej, proszone są o pilny kontakt z Komendą Powiatową Policji w Prudniku pod nr tel. (47) 862 92 03.