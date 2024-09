Potwierdził się czarny scenariusz, którego obawiali się bliscy 65-letniej mieszkanki Głuchołazów. Pani Irena zaginęła w niedzielę, przygotowując się do ewakuacji. We wtorek służby znalazły jej ciało. Przyczyną śmierci kobiety było utonięcie. To kolejna ofiara śmiertelna powodzi na południu Polski.