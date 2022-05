Tekst autorstwa Tomasza Kapicy dotyczy inwestycji przy ulicy Oleskiej 35 w Opolu. Jak czytamy, w samym centrum miasta, na gruntach należących do ratusza powstało ponad 50 mieszkań o różnych powierzchniach - od kawalerek po mieszkania do 80 metrów kwadratowych.

Największą popularnością cieszyły się lokale o powierzchni 50 metrów kwadratowych i to takie właśnie mieszkanie nabył prezydent Opola Arkadiusz Wiśniewski.

NTO: Prezydent Opola nabył atrakcyjny lokal w centrum miasta

Autor wskazuje kilka elementów, które mogą świadczyć o konflikcie interesów. Po pierwsze, czytamy, inwestycję realizowało Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego, które podlega pod ratusz zarządzany przez prezydenta. Po drugie, budowa odbywała się na gruntach należących do miasta i tu znów pojawia się prezydent jako osoba bezpośrednio zarządzająca miejską własnością.

Wreszcie, po trzecie - inwestycja reklamowana była jako mieszkania dla osób, które nie mogą sobie pozwolić na samodzielny zakup. Zamysłem TBS-ów jest bowiem budowanie mieszkań na preferencyjnych warunkach dla osób w trudniejszej sytuacji finansowej, które dzięki takiemu przedsięwzięciu mogą, poprzez opłacanie wyższego czynszu, po pewnym czasie nabyć dane mieszkanie na własność.

W tym przypadku, podaje autor, kryterium dochodowe nie istniało. Liczyło się jedynie to, kto pierwszy złoży wniosek. Co za tym idzie - klasyczna idea TBS-ów nie miała tu zastosowania.

Autor tekstu podsumowuje, że prezydent miasta nabył prawo do 50-metrowego mieszkania w apartamentowcu w centrum Opola za wkład budowlany w kwocie 200 tys. zł. Gdyby ubiegał się o taki lokal na standardowych warunkach, musiałby wyłożyć kwotę ok. pół miliona złotych. Uwzględniając kredyt na taką inwestycję - całe przedsięwzięcie kosztowałoby go ponad milion złotych, a w obecnej sytuacji wzrastających stóp procentowych nawet 1,5 mln zł.

Arkadiusz Wiśniewski: To manipulacje

Do tekstu odniósł się na Facebooku sam prezydent Opola. Arkadiusz Wiśniewski twierdzi, że w tekście znalazło się wiele manipulacji. "Tomasz Kapica z NTO (gazetka Orlenu) po raz kolejny atakuje mnie manipulacjami. To znajomy posłów Jakiego i Kowalskiego. Chodzi o to, żeby zniechęcić mnie do wyjaśnienia 'afery Jakiego'. Kapica manipuluje informacjami dotyczącymi praw do lokali, jakie mam w TBS Opole, co stawia mnie w niekorzystnym świetle" - pisze.

Prezydent Opola dodaje również obszerne wyjaśnienie. Jak pisze, mieszkanie będzie go kosztować ponad pół mln zł, nie licząc kosztów kredytu i wskazuje, że cena za metr kwadratowy to ok. 8 tys. zł. Dodatkowo, we wspomnianym apartamentowcu wciąż stoją wolne mieszkania, co oznacza, że prezydent miał nikomu swoim zakupem nie pokrzyżować planów.

"TBS te lokale sprzedaje bez żadnych preferencji i zniżek. Mieszkania te przez miesiące stały puste i nie było chętnych do ich nabycia" - dodaje prezydent. Jak wskazuje, posiadanie domu nie zwalnia go z możliwości zakupu mieszkania, a lokal, o którym mowa, zdecydował się nabyć z uwagi na rodziców, którym chce zapewnić lepsze warunki mieszkaniowe.

Wspomniana przez prezydenta "afera Jakiego" to z kolei zarzuty pod adresem prezesa opolskiej spółki Wodociągi i Kanalizacja Ireneusza Jakiego. W lokalnych mediach pojawiły się informacje, jakoby Jaki nieetycznie traktował swoich pracowników, a także windował swoje wynagrodzenie do wysokości pół miliona złotych.